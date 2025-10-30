  1. Privatkunden
Raumfahrt China schickt drei Astronauten ins All

SDA

30.10.2025 - 04:38

Start der "Shenzhou 20" im April 2025. (Archivbild)
Start der "Shenzhou 20" im April 2025. (Archivbild)
Keystone

China schickt erneut drei Astronauten ins All. An Bord der Raumkapsel «Shenzhou 21» sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation «Tiangong» starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte.

Keystone-SDA

30.10.2025, 04:38

Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ist für 23.44 Uhr Ortszeit (16.44 Uhr MEZ) geplant.

Kommandant ist Zhang Lu, der bereits 2023 mit «Shenzhou 15» im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Die drei Astronauten sollen die derzeitige Besatzung der «Tiangong» ablösen. Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört.

Gletscherschwund: Die Schweiz setzt auf Abdeckplanen

Modernste Satellitenmessungen belegen, dass die asiatischen Gletscher nicht mehr zu retten sind. Die in der Schweiz praktizierte Methode, Gletschereis mit Planen abzudecken, könnte sich dafür lokal auszahlen.

04.06.2021

Das solltest du über die Zeckenimpfung wissen

März bis November ist Zeckenzeit. Sie übertragen gefährliche Krankheiten wie Borreliose. Im Video erfahrt ihr, was eine Impfung bringt.

28.05.2021

Bötschi besucht Film-Ausstatter Jost: «Für ‹Papa Moll› brauchten wir viel Nutella und Gleitcrème»

Er zieht seine Fäden sprichwörtlich hinter den Kulissen: Rudolf Jost ist zuständig für die Kostüme von Fernseh- und Filmproduktionen. Ein Besuch in seinem Atelier in Zürich – inklusive Anprobe eines Fatsuits.

07.02.2022

Gletscherschwund: Die Schweiz setzt auf Abdeckplanen

Das solltest du über die Zeckenimpfung wissen

Bötschi besucht Film-Ausstatter Jost: «Für ‹Papa Moll› brauchten wir viel Nutella und Gleitcrème»

