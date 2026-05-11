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Raumfahrt China startet Versorgungsflug zu Weltraumstation

SDA

11.5.2026 - 04:24

Auf «Tiangong» halten sich derzeit drei Astronauten auf. Ihr Aufenthalt wurde zuletzt verlängert. (Archivbild)
Auf «Tiangong» halten sich derzeit drei Astronauten auf. Ihr Aufenthalt wurde zuletzt verlängert. (Archivbild)
Keystone

Die Astronauten auf der Raumstation «Tiangong» können sich über Nachschub freuen: China hat einen neuen Frachter zu seiner Weltraumstation «Tiangong» geschickt.

Keystone-SDA

11.05.2026, 04:24

Die unbemannte Kapsel «Tianzhou 10» hob mit einer Trägerrakete vom Typ «Langer Marsch 7» vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde berichtete.

Der Frachter soll Versorgungsgüter und Treibstoff zur Station bringen. Nach chinesischen Angaben befinden sich an Bord knapp 6,3 Tonnen Fracht, darunter mehr als 220 Gegenstände für die Arbeit und das Leben der Besatzungen im All sowie rund 700 Kilogramm Treibstoff. Ausserdem soll «Tianzhou 10» einen neuen Raumanzug für Aussenbordeinsätze und ein Laufband für das Training der Astronauten liefern.

Bis 2030 chinesische Astronauten auf den Mond

Auf «Tiangong» halten sich derzeit drei Astronauten auf. Ihr Aufenthalt wurde zuletzt verlängert.

China treibt ein ambitioniertes Raumfahrtprogramm voran. Neben dem regulären Betrieb der Raumstation «Tiangong» verfolgt die Volksrepublik auch das Ziel, bis 2030 Astronauten auf den Mond zu bringen.

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