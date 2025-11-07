Mit der «Fujian» tritt Chinas dritter Flugzeugträger seinen Dienst an. Die Volksrepublik entwickelte das Schiff komplett selbst. Was es kann und warum sie den USA Konkurrenz machen soll.

Die «Fujian» verdrängt geschätzt 80'000 Tonnen und verfügt über ein magentisch betriebenes Katapult.

China hat seinen neuen erstmals völlig selbst entwickelten Flugzeugträger «Fujian» offiziell in den Dienst genommen. Staats- und Parteichef Xi Jinping nahm bei der Zeremonie auf der Insel Hainan am 5. November vor mehr als 2000 Marine-Seeleuten symbolisch eine Fahne entgegen, wie das Staatsfernsehen erst heute berichtete.

Anschliessend inspizierte Xi, der auch die Zentralen Militärkommission leitet, welche die Volksbefreiungsarmee befehligt, den Flugzeugträger. Die in China entwickelte und nach der südostchinesischen Provinz benannte «Fujian» ist nach der «Shandong» und der «Liaoning» der dritte Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee.

Die «Shandong» hatte China zwar selbst gebaut, sich dabei aber an einer sowjetischen Schiffsklasse orientiert. Die «Liaoning» hatte China als erstes der drei Kriegsschiffe 1998 von der Ukraine gekauft.

Diese Bedeutung hat die «Fujian» für Peking

2022 tauchten erstmals Bilder der «Fujian» auf. Vor wenigen Wochen war das mehr als 300 Meter lange und laut Schätzungen etwa 80'000 Tonnen schwere Kriegsschiff zu einem letzten Test ins Südchinesische Meer ausgelaufen, wo es in Sanya auf Hainan nun vor Anker lag.

Auf dem Weg dorthin hatte der Koloss die Taiwanstrasse passiert – die Meerenge zwischen China und der Inselrepublik Taiwan, die Peking annektieren will.

Mit der «Fujian» will China die von Präsident Xi Jinping angeordnete Modernisierung seines Militärs und der Marine – eine der grössten der Welt – zur Schau stellen. Der neue Flugzeugträger dient damit auch als Machtsymbol im Westpazifik, wo die USA mit Militärbasen präsent sind.

Das macht die «Fujian» gefährlich

Mit der «Fujian» schliesst Peking technologisch zu den USA auf, denn der Flugzeugträger ist mit einem neuen elektromagnetischen Katapult ausgestattet. Bislang hatten die USA mit der «USS Gerald R. Ford» als einziges Land einen Flugzeugträger mit dieser Technologie im Dienst.

Das Katapult ermöglicht laut Experten schnellere Flugzeugstarts und kann feiner auf verschiedene Flugzeugtypen eingestellt werden. Das bedeutet auch, dass verschiedene Kampfflieger und auch Drohnen dort starten könnten.

Experten in Taiwan vermuten, dass Chinas Flugzeugträger im Fall eines militärischen Vorgehens gegen die Insel eine Blockade aufbauen könnten.