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Schifffahrt Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag

SDA

9.5.2026 - 14:08

Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag – Gallery
Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag – Gallery. Die Fahrt mit der Dampferparade war seit Wochen ausgebucht, wie ein Sprecher der Schifffahrtsgesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Die Fahrt mit der Dampferparade war seit Wochen ausgebucht, wie ein Sprecher der Schifffahrtsgesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Bild: Keystone

Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag – Gallery. Die Parade wird anlässlich des 125 Jahre-Jubiläums des Dampfschiffes Uri durchgeführt.

Die Parade wird anlässlich des 125 Jahre-Jubiläums des Dampfschiffes Uri durchgeführt.

Bild: Keystone

Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag – Gallery
Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag – Gallery. Die Fahrt mit der Dampferparade war seit Wochen ausgebucht, wie ein Sprecher der Schifffahrtsgesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Die Fahrt mit der Dampferparade war seit Wochen ausgebucht, wie ein Sprecher der Schifffahrtsgesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Bild: Keystone

Dampfschiff Uri feiert mit Dampferparade seinen 125. Geburtstag – Gallery. Die Parade wird anlässlich des 125 Jahre-Jubiläums des Dampfschiffes Uri durchgeführt.

Die Parade wird anlässlich des 125 Jahre-Jubiläums des Dampfschiffes Uri durchgeführt.

Bild: Keystone

Das älteste Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV), die «Uri», hat am Samstag mit einer Dampferparade den 125. Geburtstag gefeiert. Fünf Dampfschiffe fuhren Seite an Seite von Luzern in den Urnersee.

Keystone-SDA

09.05.2026, 14:08

Vor zahlreichen Schaulustigen stachen am Samstag die mit Kantonsflaggen und Blumengesteck geschmückten Dampfschiffe Uri, Schiller, Stadt Luzern, Unterwalden und Gallia gemeinsam in den Vierwaldstättersee. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zückten ihre Smartphones und Fotokameras, um diesen besonderen Anlass festzuhalten.

Die Fahrt war seit Wochen ausgebucht, wie ein Sprecher der Schifffahrtsgesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Die fünf Dampfschiffe legten um 10.45 Uhr in Luzern ab und fuhren Seite an Seite in den Urnersee. Die Rückkehr war für rund viereinhalb Stunden später geplant.

Das Dampfschiff Uri ist das älteste Dampfschiff der SGV. Der historische Raddampfer mit einer Kapazität von 800 Personen wurde mehrfach umgebaut und zuletzt 1994 generalsaniert.

Seit seiner Jungfernfahrt am 8. Mai 1901 legte der knapp 82 Meter lange Dampfer über 2,3 Millionen Kilometer auf dem Vierwaldstättersee zurück.

Ein weiteres Jubiläum steht bereits nächstes Jahr an: Die «Unterwalden» feiert dann ihr 125-jähriges Bestehen. Laut Schiffschronik stach sie am 15. Mai 1902 erstmals in den Vierwaldstättersee.

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