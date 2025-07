Es gibt eine Warnung vor einem zu hohen Glycerin-Anteil in Slush-Eis. Bild: IMAGO/Zoonar

Bunt, süss und eiskalt: Besonders Kinder lieben Slush-Eis an heissen Tagen im Sommer. Doch was auf den ersten Blick harmlos erscheint, birgt oftmals gesundheitliche Risiken.

Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Verbraucherservice Bayern warnt vor dem Verzehr von Slush-Eis für kleinere Kinder.

Im Slush-Eis befindet sich oft der Zusatzstoff Glycerin, der in höheren Mengen gesundheitsschädlich ist.

Zu viel Glycerin kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Durchfall führen. Mehr anzeigen

Ferienzeit ist gleich Urlaubszeit und damit auch oft die Zeit für ein leckeres und erfrischendes Eis. Besonders gefragt bei Kindern: Slush-Eis, das süsse und bunte Eisgemisch in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

Lecker ist es sicherlich, doch jetzt kommt eine Warnung vom Verbraucherservice Bayern in München. Was auf den ersten Blick harmlos erscheint, birgt gesundheitliche Risiken: Neben einem sehr hohen Zuckergehalt und künstlichen Farbstoffen enthält Slush-Eis oft den Zusatzstoff Glycerin, der in höheren Mengen gesundheitsschädlich ist. «In Slush Eis sorgt Glycerin für eine geschmeidige Konsistenz, ohne komplett zu gefrieren», erklärt der Verbraucherservice.

Kein Slush-Eis für Kinder unter fünf Jahren

Zu viel Glycerin kann jedoch zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit und Durchfall führen. Bei jüngeren Kindern können laut Verbraucherservice diese Nebenwirkungen bereits nach dem Verzehr von etwa 100 bis 200 Milliliter Slush-Eis auftreten. Deshalb das Fazit: Kindern unter fünf Jahren wird von dem Konsum von Slush-Eis grundsätzlich abgeraten.