Das schwarz glänzende, verglaste Gehirn eines Mannes aus Herculaneum gibt der Wissenschaft seit Jahren Rätsel auf. Nun konnte geklärt werden, wie sich das Hirn in Glas verwandelte. Pier Paolo Petrone et al.

Ein spektakulärer Fund aus der Nähe von Pompeji liefert Forschenden neue Erkenntnisse über die tödliche Gewalt des Vesuvausbruchs im Jahr 79 nach Christus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2020 entdeckten Forschende das weltweit einzige bekannte verglaste Gehirn im Schädel eines Vesuv-Opfers.

Aussergewöhnliche Umstände konservierten das Gehirn seit dem Vulkanausbruch im Jahr 79 nach Christus.

Eine neue Studie zeigt: Die tödliche Hitze, die zur Verglasung führte, stammte nicht von der Asche-Lawine, sondern von einer extrem heissen Gaswolke, die die Stadt kurz zuvor getroffen hatte.

Der plötzliche Temperatursturz liess das Gehirn verglasen, ohne dass es kristallisierte: ein Naturphänomen namens «Vitrifikation».

Die Erkenntnisse helfen nicht nur der Archäologie. Sie können auch Leben retten, weil sie das Wissen über vulkanische Gefahren erweitern. Mehr anzeigen

Bereits in den 1960er-Jahren wurde der Leichnam eines etwa 20-jährigen Mannes bei Ausgrabungen in Herculaneum entdeckt – liegend auf seinem Bett, begraben unter vulkanischem Material. Vermutlich war er ein Wächter des Collegium Augustalium, eines Bauwerks zur Verehrung des Kaisers Augustus in zentraler Lage der Stadt.

Der Fund blieb jahrzehntelang unbeachtet – bis zu seiner spektakulären Entdeckung im Jahr 2020. Damals stellten Forschende fest, dass sich im Schädel des Mannes eine glänzend schwarze, harte Substanz befand. Es war vollständig verglastes Hirnmaterial und stammt aus dem Jahr 79 nach Christus.

«So etwas wurde bisher in keinem der Skelette der Opfer des Vesuvausbruchs gefunden», erklärt der forensische Archäologe Pier Paolo Petrone von der Universität Neapel Federico II. Unter den rund 2000 Vesuv-Opfern, die bisher ausgegraben wurden, ist dies der einzige Fall, bei dem ein verglastes Gehirn gefunden wurde. Das zeigt, wie aussergewöhnlich die Umstände im Collegium Augustalium gewesen sein müssen.

Verglasung durch Hitzewelle

Was also ist damals, vor fast 2000 Jahren, geschehen? Ein deutsch-italienisches Forschungsteam hat nun entschlüsselt, wie genau es zu diesem einmaligen Phänomen kommen konnte. Wie die neuere Studie in Scientific Reports zeigt, waren nicht die pyroklastischen Ströme, also jene gefürchteten Lawinen aus Asche, Gas und Gestein, für die Verglasung verantwortlich.

Zwar erreichen sie Temperaturen von bis zu 465 °C, doch kühlen sie zu langsam ab, um ein Gehirn zu verglasen. Das hätte das Gewebe schlicht zerstört.

Die Ursache war offenbar eine extrem heisse Gaswolke, die der eigentlichen Asche-Lawine vorausging und mit tödlicher Geschwindigkeit über die Stadt hinwegfegte. Diese Wolke brachte Temperaturen von über 510 °C mit sich.

Das war genug, um das Hirngewebe augenblicklich zu erhitzen und dann durch ihren raschen Rückzug genauso schnell wieder abzukühlen. Das Resultat: Vitrifikation, ein Prozess, bei dem biologisches Material in eine glasähnliche Substanz übergeht.

Lehren für die Zukunft

Mikroskopische Untersuchungen zeigten, dass im Glasmaterial noch feinste neuronale Strukturen erkennbar waren. Der dicke Schädelknochen des Opfers spielte womöglich eine entscheidende Rolle. Er isolierte das Gewebe gerade lange genug, um die extreme Hitzewelle zu überstehen – bis die rasche Abkühlung einsetzte.

«Diese Gaswolken sind tückisch», sagt Studienleiter Guido Giordano von der Universität Rom III. Sie hinterlassen kaum Spuren an Gebäuden, aber sie töten sofort. Ein gefährlicher Effekt, der bei der Risikoanalyse vulkanischer Ereignisse oft unterschätzt wird.

Die Forschenden sehen in ihrer Arbeit nicht nur einen archäologischen Durchbruch, sondern auch einen Beitrag zur heutigen Katastrophenvorsorge in vulkanisch aktiven Regionen. Heisst: Was uns ein Glashirn über das antike Leben verrät, kann uns das Überleben sichern.