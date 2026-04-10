Das sind die besten Bilder der Mond-Mission

Artemis 2 Die Artemis-2-Mission führte die Astronauten Wiseman, Glover, Koch und Hansen an Bord ihres Raumschiffs Orion auf eine zehntägige Reise um den Mond und zurück. Das Quartett startete am 1. April um 18.35 Uhr Ortszeit vom Kennedy Space Center in Florida. Bild: (Nasa/Joel Kowsky) Eine dreiminütige Belichtung der «Space Launch System»-Rakete. Bild: (Nasa/Keegan Barber) Begeisterte Schaulustige verfolgten am Aussichtspunkt Banana Creek den Start der Rakete und des Raumschiffs Orion. Bild: (Nasa/Keegan Barber) Auf den Bildschirmen im Flugkontrollraum der Internationalen Raumstation im NASA-Johnson-Space-Center in Houston sind Mitglieder der Besatzungen der Internationalen Raumstation Expedition 74 (links) und von Artemis II (rechts) gleichzeitig zu sehen. Die beiden Besatzungen führten am 7. April 2026 ein 15-minütiges Gespräch von Raumschiff zu Raumschiff, während sich die Artemis-II-Besatzung auf dem Rückweg vom Mond befand. Bild: Robert Markowitz / Nasa Kommandant Reid Wiseman blickt aus einem der Hauptfenster der Orion-Kapsel zurück auf die Erde, während das Raumschiff auf dem Weg zum Mond ist. Bild: Nasa Die Astronautin Christina Koch ist hier während des Mondvorbeiflugs von Artemis II im Orion-Raumschiff zu sehen. Koch und ihre Crewkollegen verbrachten etwa sieben Stunden damit, abwechselnd an den Fenstern von Orion wissenschaftliche Daten zu erfassen, um diese an ihr Team auf der Erde weiterzuleiten. Am nächsten Punkt näherten sie sich der Mondoberfläche bis auf 6540 Kilometer. Bild: Nasa Während einer Beobachtungsphase beim Vorbeiflug am Mond hält die Besatzung von Artemis II die Krater fest, die die Mondoberfläche übersäen, und gibt so einen Einblick in deren zerklüftete, uralte Oberfläche. Diese von Narben gezeichnete Landschaft zeugt von einer langen Geschichte kosmischer Zusammenstösse. Bild: Nasa Die Mondoberfläche mit scharfen Details, während im Hintergrund die ferne Erde untergeht. Dieses Bild wurde kurz vor dem Zeitpunkt aufgenommen, an dem die Orion und ihre Besatzung hinter den Mond tauchten und für 40 Minuten den Kontakt zur Erde verloren, bevor sie auf der anderen Seite wieder auftauchten. Bild: Nasa Im Vordergrund ist das Raumfahrzeug «Orion» zu sehen, das von der Sonne beleuchtet wird. Im Hintergrund ist ein zunehmender Mond zu erkennen. Das Orientale-Becken, ein rund 1000 Kilometer breiter, von Gebirgen umgebener Einschlagkrater, ist in der unteren Hälfte des Mondes zu sehen. Bild: Nasa Die Besatzung von Artemis II im Inneren des Orion-Raumschiffs. Nach einem Vorbeiflug an der Rückseite des Mondes am 6. April 2026 verliess die Besatzung am 7. April den Einflussbereich des Mondes (den Punkt, an dem die Anziehungskraft des Mondes stärker auf Orion wirkt als die der Erde) und ist nun auf dem Weg zurück zur Erde, wo am 11. April (Schweizer Zeit) eine Wasserlandung im Pazifischen Ozean geplant ist. Bild: Nasa Artemis 2 Die Artemis-2-Mission führte die Astronauten Wiseman, Glover, Koch und Hansen an Bord ihres Raumschiffs Orion auf eine zehntägige Reise um den Mond und zurück. Das Quartett startete am 1. April um 18.35 Uhr Ortszeit vom Kennedy Space Center in Florida. Bild: (Nasa/Joel Kowsky) Eine dreiminütige Belichtung der «Space Launch System»-Rakete. Bild: (Nasa/Keegan Barber) Begeisterte Schaulustige verfolgten am Aussichtspunkt Banana Creek den Start der Rakete und des Raumschiffs Orion. Bild: (Nasa/Keegan Barber) Auf den Bildschirmen im Flugkontrollraum der Internationalen Raumstation im NASA-Johnson-Space-Center in Houston sind Mitglieder der Besatzungen der Internationalen Raumstation Expedition 74 (links) und von Artemis II (rechts) gleichzeitig zu sehen. Die beiden Besatzungen führten am 7. April 2026 ein 15-minütiges Gespräch von Raumschiff zu Raumschiff, während sich die Artemis-II-Besatzung auf dem Rückweg vom Mond befand. Bild: Robert Markowitz / Nasa Kommandant Reid Wiseman blickt aus einem der Hauptfenster der Orion-Kapsel zurück auf die Erde, während das Raumschiff auf dem Weg zum Mond ist. Bild: Nasa Die Astronautin Christina Koch ist hier während des Mondvorbeiflugs von Artemis II im Orion-Raumschiff zu sehen. Koch und ihre Crewkollegen verbrachten etwa sieben Stunden damit, abwechselnd an den Fenstern von Orion wissenschaftliche Daten zu erfassen, um diese an ihr Team auf der Erde weiterzuleiten. Am nächsten Punkt näherten sie sich der Mondoberfläche bis auf 6540 Kilometer. Bild: Nasa Während einer Beobachtungsphase beim Vorbeiflug am Mond hält die Besatzung von Artemis II die Krater fest, die die Mondoberfläche übersäen, und gibt so einen Einblick in deren zerklüftete, uralte Oberfläche. Diese von Narben gezeichnete Landschaft zeugt von einer langen Geschichte kosmischer Zusammenstösse. Bild: Nasa Die Mondoberfläche mit scharfen Details, während im Hintergrund die ferne Erde untergeht. Dieses Bild wurde kurz vor dem Zeitpunkt aufgenommen, an dem die Orion und ihre Besatzung hinter den Mond tauchten und für 40 Minuten den Kontakt zur Erde verloren, bevor sie auf der anderen Seite wieder auftauchten. Bild: Nasa Im Vordergrund ist das Raumfahrzeug «Orion» zu sehen, das von der Sonne beleuchtet wird. Im Hintergrund ist ein zunehmender Mond zu erkennen. Das Orientale-Becken, ein rund 1000 Kilometer breiter, von Gebirgen umgebener Einschlagkrater, ist in der unteren Hälfte des Mondes zu sehen. Bild: Nasa Die Besatzung von Artemis II im Inneren des Orion-Raumschiffs. Nach einem Vorbeiflug an der Rückseite des Mondes am 6. April 2026 verliess die Besatzung am 7. April den Einflussbereich des Mondes (den Punkt, an dem die Anziehungskraft des Mondes stärker auf Orion wirkt als die der Erde) und ist nun auf dem Weg zurück zur Erde, wo am 11. April (Schweizer Zeit) eine Wasserlandung im Pazifischen Ozean geplant ist. Bild: Nasa

Die «Artemis 2»-Astronauten sind um den Mond herumgeflogen, haben Rekorde aufgestellt und nie zuvor Gesehenes gesehen. Das sind die besten Bilder.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Artemis-2-Mission der Nasa neigt sich dem Ende zu.

Die vier Astronauten entfernten sich weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Am frühen Samstagmorgen Schweizer Zeit soll die Besatzung in einer Kapsel im Pazifischen Ozean aufkommen. Mehr anzeigen

Nachdem sie als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren um den Mond herumgeflogen sind, steht den vier «Artemis 2»-Astronauten mit der Rückkehr zur Erde nun die letzte grosse Herausforderung ihrer Mission bevor.

Die Besatzung war in der vergangenen Woche an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Die besten Bilder der historischen Mission kannst du in unserer Bildergalerie ansehen.

Schwierige Rückkehr

«Seit dem 3. April 2023, als wir für diese Mission ausgewählt worden sind, denke ich über die Rückkehr nach», sagte US-Astronaut Victor Glover bei einer Medienkonferenz aus der «Orion»-Kapsel. Es sei wie einen «Feuerball durch die Atmosphäre zu reiten».

Mit einem komplizierten Manöver soll die Crew – bestehend neben Glover aus den US-Astronauten Christina Koch und Reid Wiseman sowie dem Kanadier Jeremy Hansen – in der kommenden Nacht gegen 2.07 Uhr Schweizer Zeit im Pazifik nahe San Diego aufkommen. Zeitweise soll ihre Kapsel dabei eine Geschwindigkeit von bis zu etwa 38'400 Kilometern pro Stunde erreichen, was den Astronauten extreme körperliche Belastungen aussetzt.

«Orion» ist beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre grosser Hitze ausgesetzt, die Astronauten sollen durch einen speziellen Hitzeschild geschützt werden. Für rund sechs Minuten wird planmässig die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum ausfallen. Mithilfe von Fallschirmen soll die Kapsel anschliessend abgebremst im Pazifik aufkommen. Letzte Wettervorhersagen und letzte Aussenaufnahmen von «Orion» sähen gut aus, hiess es von der Nasa.

Mehr dazu

Artemis 2: Bordkamera zeigt Orion beim Aufstieg in den Orbit Kamerabilder an Bord von Orion zeigen den Aufstieg der Artemis‑II‑Raumkapsel in den Erdorbit, angetrieben von der SLS‑Rakete. 06.04.2026

Mit Material von dpa.