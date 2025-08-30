  1. Privatkunden
100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Von Christian Thumshirn

30.8.2025

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

100 Jahre unter Wasser, jetzt gefilmt – Das U-Boot, das so geheim war, dass es nie zum Einsatz kam

Vor 100 Jahren sank die HMS M1 vor Plymouth – einst geheim und gefährlich. Mit einer Grosskanone ausgestattet, war sie ihrer Zeit weit voraus. Die spektakulären Aufnahmen des Wracks zeigt blue News im Video.

27.08.2025

Vor 100 Jahren sank die HMS M1 vor Plymouth – einst geheim und gefährlich. Mit einer Grosskanone ausgestattet, war sie ihrer Zeit weit voraus. Die spektakulären Aufnahmen des Wracks siehst du im Video.

Von Christian Thumshirn

30.08.2025, 19:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor 100 Jahren sank die HMS M1 nach einer Kollision, die gesamte Besatzung kam ums Leben, das U-Boot galt lange als verschollen.
  • Die M1 war einzigartig ausgestattet: Eine riesige Bordkanone auf einem U-Boot, die Ziele aus kurzer Distanz unter Wasser bekämpfen konnte.
  • Taucher Dominic Robinson und sein Team filmten das Wrack erstmals, um die ungewöhnliche Konstruktion und Technik für die Nachwelt sichtbar zu machen.
Mehr anzeigen

Vor 100 Jahren sank die HMS M1 vor der britischen Küste von Plymouth, ein U-Boot der Royal Navy, das dank seiner ungewöhnlichen Technik einzigartig war.

Es kam nie zum Einsatz, weil man fürchtete, die Deutschen könnten das Design kopieren. Erst jetzt, ein Jahrhundert später, tauchte ein Team um den Briten Dominic Robinson zu dem Wrack und dokumentierte es für die Nachwelt.

Das versunkene Geheimnis der Royal Navy

Die HMS M1 gilt als technisches Kuriosum des Ersten Weltkriegs: Sie kombinierte einen Diesel-Elektro-Antrieb mit einer Schlachtschiffkanone, die unter Wasser feuern konnte. Nachladen war nur aufgetaucht möglich – ein riskantes Unterfangen.

Die Aufnahmen der Tauchaktion liefern nun faszinierende Einblicke in ein fast vergessenes Stück Marinegeschichte.

