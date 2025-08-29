So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

Bewegung und gemeinsames Spielen verbindet Generationen: Auch körperliche Aktivität ist ein wichtiger Schutzfaktor gegen Demenz. Monika Feldmeier/Nordbayerischer Musikbund/dpa

Kann eine Partie Schach oder «Eile mit Weile» den geistigen Abbau im Alter bremsen? Studien zeigen, dass Brettspiele genau das fördern, was vor Demenz schützen kann: komplexes Denken, soziale Nähe und geistige Aktivität.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Studien zeigen ein um 15 Prozent niedrigeres Demenzrisiko bei älteren Menschen, die regelmässig Brettspiele spielen.

Schätzungen zufolge könnten weltweit bis zu 45 Prozent der Demenzfälle verhindert oder verzögert werden, wenn Risikofaktoren wie Ernährung, Bewegung, kognitives Training oder soziale Isolation angegangen würden.

Der Konsum von mehr Gemüse, Beeren und Nüssen – weniger Fleisch und Zucker – fördert die Gehirngesundheit. Mehr anzeigen

Schach, «Puerto Rico» oder «Eile mit Weile» als Jungbrunnen fürs Gehirn? Was wie ein harmloser Freizeitspass klingt, könnte sich als Medizin gegen das Vergessen erweisen.

Neue Studien zeigen: Wer regelmässig spielt, trainiert nicht nur sein Denkvermögen, sondern bleibt auch eingebunden in soziale Kontakte, zwei entscheidende Faktoren im Kampf gegen Demenz.

Kombiniert mit Bewegung, gesunder Ernährung und geistiger Aktivität ergibt sich ein überraschend einfaches Rezept für ein längeres, wacheres Leben.

Schach und Co. am wirkungsvollsten

Ein internationales Forschungsteam fand heraus, dass regelmässiges Spielen mit einem deutlich geringeren Demenzrisiko verbunden ist. Eine weitere Studie aus Frankreich zeigte: Menschen über 75, die oft zum Brettspiel greifen, erkrankten rund 15 Prozent seltener an Demenz.

Die positiven Effekte gehen sogar noch weiter. Eine Meta-Analyse von 15 Studien belegte: Klassiker wie Schach, Go oder Mah-Jongg zeigen besonders starke Effekte.

Sie steigern Aufmerksamkeit und Konzentration, mindern depressive Symptome und verbessern das Gedächtnis. Ältere Menschen berichteten den Forschenden, dass sie sich durch das Spielen lebendiger, sozial näher und sinnvoller eingebunden fühlen.

Soziale Interaktion macht den Unterschied

Warum das so ist, erklärt die Neurowissenschaftlerin Carla Sousa von der Lusófona University in Lissabon gegenüber der Washington Post: Entscheidend sei zum einen die sogenannte kognitive Reserve, also die Fähigkeit des Gehirns, Alterungsprozesse länger zu kompensieren.

Zum anderen die soziale Interaktion: Gerade sie mache den Unterschied, denn Einsamkeit gelte heute als einer der stärksten Risikofaktoren für Demenz. Ein weiterer Pluspunkt: Anders als digitale Spiele seien Brettspiele «unmittelbar sozial», das mache sie besonders wirksam.

Spielabende sind also mehr als Unterhaltung. Für ältere Menschen können sie zu einer einfachen und günstigen Form der Prävention werden. Sie stärken das Gedächtnis, halten geistig fit und schaffen zugleich soziale Nähe. Zu den Empfehlungen der Medizin passt der weltweite Brettspielboom – der Markt soll laut Schätzungen bis 2029 auf über 23 Milliarden Dollar wachsen.

Rezept fürs Gehirn

Brettspiele sind ein wichtiger Baustein, doch die Forschung zeigt, dass Prävention noch weiter geht. Das belegt die bisher grösste klinische Untersuchung zur Demenzvorsorge, die amerikanische Pointer-Studie mit über 2100 Teilnehmenden. Sie kam 2025 zu einem klaren Ergebnis: Wer gesunde Ernährung, Bewegung, geistiges Training und soziales Engagement kombiniert, kann die Hirnleistung im Alter messbar verbessern.

Am stärksten profitierten jene Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, die ein streng strukturiertes Programm absolvierten: viermal pro Woche Sport, zweimal Gedächtnistraining sowie die MIND-Diät, die auf viel Gemüse, Beeren und Nüsse setzt und Fleisch sowie Zucker stark reduziert.

Sogar die zweite Testgruppe, die nur allgemeine Empfehlungen bekam und Veränderungen selbstständig umsetzte, erzielte Fortschritte. Das zeigt, dass schon kleine Schritte, etwa mehr Bewegung oder eine bewusstere Ernährung, messbar wirken können.

Mehrfachschutz fürs Alter

Die grösste Wirkung gegen Demenz entsteht im Zusammenspiel: «Wenn man mehrere Lebensstilfaktoren gleichzeitig adressiert, ist der Effekt stärker», erklärt Kristine Yaffe von der University of California, eine der führenden Demenzforscherinnen, gegenüber der Washington Post.

Schätzungen zufolge könnten weltweit bis zu 45 Prozent der Demenzfälle verhindert oder zumindest verzögert werden, wenn Ernährung, Bewegung, geistige Herausforderung und soziale Isolation gleichzeitig angegangen würden. Fachleute sprechen von einem «Mehrfachschutz», der wie eine Barriere gegen Demenz wirkt.

Oder wie es der italienische Neurologe Federico Pozzi formuliert: «In jungen Jahren fördern Brettspiele das Lernen. Im Alter geben sie Struktur, Freude und Sinn.»

Mehr Videos zum Thema