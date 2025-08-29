So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zug um Zug gegen das Vergessen So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

Jenny Keller

29.8.2025

Bewegung und gemeinsames Spielen verbindet Generationen: Auch körperliche Aktivität ist ein wichtiger Schutzfaktor gegen Demenz.
Bewegung und gemeinsames Spielen verbindet Generationen: Auch körperliche Aktivität ist ein wichtiger Schutzfaktor gegen Demenz.
Monika Feldmeier/Nordbayerischer Musikbund/dpa

Kann eine Partie Schach oder «Eile mit Weile» den geistigen Abbau im Alter bremsen? Studien zeigen, dass Brettspiele genau das fördern, was vor Demenz schützen kann: komplexes Denken, soziale Nähe und geistige Aktivität.

Jenny Keller

29.08.2025, 22:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Studien zeigen ein um 15 Prozent niedrigeres Demenzrisiko bei älteren Menschen, die regelmässig Brettspiele spielen.
  • Schätzungen zufolge könnten weltweit bis zu 45 Prozent der Demenzfälle verhindert oder verzögert werden, wenn Risikofaktoren wie Ernährung, Bewegung, kognitives Training oder soziale Isolation angegangen würden.
  • Der Konsum von mehr Gemüse, Beeren und Nüssen – weniger Fleisch und Zucker – fördert die Gehirngesundheit.
Mehr anzeigen

Schach, «Puerto Rico» oder «Eile mit Weile» als Jungbrunnen fürs Gehirn? Was wie ein harmloser Freizeitspass klingt, könnte sich als Medizin gegen das Vergessen erweisen.

Neue Studien zeigen: Wer regelmässig spielt, trainiert nicht nur sein Denkvermögen, sondern bleibt auch eingebunden in soziale Kontakte, zwei entscheidende Faktoren im Kampf gegen Demenz.

Kombiniert mit Bewegung, gesunder Ernährung und geistiger Aktivität ergibt sich ein überraschend einfaches Rezept für ein längeres, wacheres Leben.

Schach und Co. am wirkungsvollsten

Ein internationales Forschungsteam fand heraus, dass regelmässiges Spielen mit einem deutlich geringeren Demenzrisiko verbunden ist. Eine weitere Studie aus Frankreich zeigte: Menschen über 75, die oft zum Brettspiel greifen, erkrankten rund 15 Prozent seltener an Demenz.

Durchbruch im Labor. Billiges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Durchbruch im LaborBilliges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Die positiven Effekte gehen sogar noch weiter. Eine Meta-Analyse von 15 Studien belegte: Klassiker wie Schach, Go oder Mah-Jongg zeigen besonders starke Effekte.

Sie steigern Aufmerksamkeit und Konzentration, mindern depressive Symptome und verbessern das Gedächtnis. Ältere Menschen berichteten den Forschenden, dass sie sich durch das Spielen lebendiger, sozial näher und sinnvoller eingebunden fühlen.

Soziale Interaktion macht den Unterschied

Warum das so ist, erklärt die Neurowissenschaftlerin Carla Sousa von der Lusófona University in Lissabon gegenüber der Washington Post: Entscheidend sei zum einen die sogenannte kognitive Reserve, also die Fähigkeit des Gehirns, Alterungsprozesse länger zu kompensieren.

Zum anderen die soziale Interaktion: Gerade sie mache den Unterschied, denn Einsamkeit gelte heute als einer der stärksten Risikofaktoren für Demenz. Ein weiterer Pluspunkt: Anders als digitale Spiele seien Brettspiele «unmittelbar sozial», das mache sie besonders wirksam.

Spielabende sind also mehr als Unterhaltung. Für ältere Menschen können sie zu einer einfachen und günstigen Form der Prävention werden. Sie stärken das Gedächtnis, halten geistig fit und schaffen zugleich soziale Nähe. Zu den Empfehlungen der Medizin passt der weltweite Brettspielboom – der Markt soll laut Schätzungen bis 2029 auf über 23 Milliarden Dollar wachsen.

Rezept fürs Gehirn

Brettspiele sind ein wichtiger Baustein, doch die Forschung zeigt, dass Prävention noch weiter geht. Das belegt die bisher grösste klinische Untersuchung zur Demenzvorsorge, die amerikanische Pointer-Studie mit über 2100 Teilnehmenden. Sie kam 2025 zu einem klaren Ergebnis: Wer gesunde Ernährung, Bewegung, geistiges Training und soziales Engagement kombiniert, kann die Hirnleistung im Alter messbar verbessern.

Ärztin warnt in offenem Brief. Ein wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen

Ärztin warnt in offenem BriefEin wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen

Am stärksten profitierten jene Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, die ein streng strukturiertes Programm absolvierten: viermal pro Woche Sport, zweimal Gedächtnistraining sowie die MIND-Diät, die auf viel Gemüse, Beeren und Nüsse setzt und Fleisch sowie Zucker stark reduziert.

Sogar die zweite Testgruppe, die nur allgemeine Empfehlungen bekam und Veränderungen selbstständig umsetzte, erzielte Fortschritte. Das zeigt, dass schon kleine Schritte, etwa mehr Bewegung oder eine bewusstere Ernährung, messbar wirken können.

Mehrfachschutz fürs Alter

Die grösste Wirkung gegen Demenz entsteht im Zusammenspiel: «Wenn man mehrere Lebensstilfaktoren gleichzeitig adressiert, ist der Effekt stärker», erklärt Kristine Yaffe von der University of California, eine der führenden Demenzforscherinnen, gegenüber der Washington Post.

Erkrankung unter 65 Jahren. Diese 15 Faktoren können eine frühe Demenz begünstigen

Erkrankung unter 65 JahrenDiese 15 Faktoren können eine frühe Demenz begünstigen

Schätzungen zufolge könnten weltweit bis zu 45 Prozent der Demenzfälle verhindert oder zumindest verzögert werden, wenn Ernährung, Bewegung, geistige Herausforderung und soziale Isolation gleichzeitig angegangen würden. Fachleute sprechen von einem «Mehrfachschutz», der wie eine Barriere gegen Demenz wirkt.

Oder wie es der italienische Neurologe Federico Pozzi formuliert: «In jungen Jahren fördern Brettspiele das Lernen. Im Alter geben sie Struktur, Freude und Sinn.»

Mehr Videos zum Thema

Stadt Zürich zieht positive erste Bilanz zur Altersstrategie 2035

Stadt Zürich zieht positive erste Bilanz zur Altersstrategie 2035

Die Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich habe in den ersten vier Jahren ihrer Umsetzung bedeutende Fortschritte erzielt, so Stadtrat Andreas Hauri an einer Medienkonferenz. So konnten die Angebote für Senioren und Seniorinnen der Stadt in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Information und Teilhabe verbessert werden.

12.09.2024

Mehr zum Thema

Forscher warnt. Bananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Forscher warntBananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Hausmittel statt Tablette. So wirst du deine Kopfschmerzen los – ohne Nebenwirkungen

Hausmittel statt TabletteSo wirst du deine Kopfschmerzen los – ohne Nebenwirkungen

Unbedingt vermeiden. Sieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Unbedingt vermeidenSieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Meistgelesen

Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar
Wer weiss mehr übers Eidgenössische als Schwing-Star Werner Schlegel?
Putin und Selenskyj – warum die Feinde sich nicht treffen
«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»