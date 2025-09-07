Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seit 40 Jahren unterwegs Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

Oliver Kohlmaier

7.9.2025

Hier war er noch gross und mächtig: Der Eisberg A23a im November 2024 vor der Küste der Antarktis.
Hier war er noch gross und mächtig: Der Eisberg A23a im November 2024 vor der Küste der Antarktis.
Cpl Tom Cann RAF/RAF/Ministry of Defence/AP/dpa

Er war der König der Meere: Der Eisberg A23a ist seit 40 Jahren unterwegs – und dürfte in wenigen Wochen verschwunden sein.

,

Agence France-Presse, Redaktion blue News

07.09.2025, 21:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vom einst gigantischen Eisberg A23a könnte in wenigen Wochen nichts mehr übrig sein.
  • Der Eisberg löste sich vor fast 40 Jahren von der Antarktis und trieb  im Weddellmeer. Vom Zirkumpolarstrom wurde er schliesslich in den Südatlantik getragen. 
  • Noch vor wenigen Monaten hatte der Eisberg fast eine Billion Tonnen gewogen und war in etwa so gross wie die Insel Mallorca.
  • Nun löst er sich auf und könnte laut der British Antarctic Survey innerhalb von Wochen ganz verschwinden.
Mehr anzeigen

Er galt lange als einer der ältesten und grössten Eisberge der Welt. Nun fällt der A23a in sich zusammen und könnte innerhalb von Wochen ganz verschwinden. «Das Wasser ist viel zu warm, als dass er sich halten könnte», sagt Andrew Meijers von der britischen Forschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS).

Der Eisberg A23a schmelze ständig, erklärte Meijers. Er erwarte, dass es in den kommenden Wochen so weiter gehe, und der Eisberg «in ein paar Wochen nicht mehr wirklich zu erkennen ist».

A23a zerfällt nun rasant.
A23a zerfällt nun rasant.
Richard Sidey/Eyos Expeditions/dpa (Archivbbild)

Riesige Brocken brechen ab

Noch vor wenigen Monaten hatte der Eisberg fast eine Billion Tonnen gewogen und war in etwa so gross wie die Insel Mallorca gewesen. In den vergangenen Wochen waren dann riesige Brocken, insgesamt etwa 400 Quadratkilometer, abgebrochen.

Auch kleinere Teile des Eisbergs, von denen viele immer noch gross genug waren, um Schiffe zu gefährden, schwammen in der Nähe des Eisbergs umher. Nun ist er nur noch halb so gross, wie eine Analyse von Satellitenbildern des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigte.

Massentourismus ins ewige Eis. Jetzt machen Influencer auch die Antarktis zum Spielplatz

Massentourismus ins ewige EisJetzt machen Influencer auch die Antarktis zum Spielplatz

Fast 40 Jahre unterwegs

Der A23a war 1986 von der Antarktis abgebrochen. Als Teil eines Massenausbruchs aus dem Filchner-Ronne-Schelfeis lief er jedoch schnell auf Grund und blieb über 30 Jahre lang auf dem Meeresboden stecken. Er zählt damit zu den ältesten Eisbergen.

Im Jahr 2020 löste sich der Eisberg und wurde durch den antarktischen Zirkumpolarstrom, eine Meeresströmung, in den Südatlantik getragen.

Im März lief er dann vor der abgelegenen Insel Südgeorgien auf Grund. Es gab Befürchtungen, dass der Eisberg grosse Kolonien von Pinguinen und Robben daran hindern könnte, ihre Jungen zu füttern. Ende Mai löste sich der Eisberg jedoch erneut und driftete weiter.

A23a in der Antarktis. Der grösste Eisberg der Welt ist wieder unterwegs

A23a in der AntarktisDer grösste Eisberg der Welt ist wieder unterwegs

«Die meisten Eisberge schaffen es nicht so weit»

Durch zunehmend wärmere Gewässer und riesige Wellen löst sich der A23a schnell auf. Wissenschaftler seien überrascht gewesen, dass der Eisberg so lange gehalten habe, sagt Meijers. «Die meisten Eisberge schaffen es nicht so weit.» Der A23a sei wirklich gross gewesen und habe deswegen länger gehalten und sei weiter gekommen, betont der Forscher.

Derzeit befindet sich A23a im Norden Südgeorgiens. Die Gegend wird auch als «Friedhof der Eisberge» bezeichnet. Denn spätestens hier brechen die Eiskolosse aus der Antarktis auseinander, da sie auf wärmeres Wasser und hohe Wellen treffen.

Dass Eisberge schmelzen, ist ein natürlicher Prozess. Wissenschaftler betonen jedoch, dass die Geschwindigkeit, mit der sie aus der Antarktis verschwinden, zunimmt und diese Entwicklung wahrscheinlich mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel zusammenhängt.

Einmalige Bilder: Grösster Eisberg der Welt driftet seinem Ende entgegen

Einmalige Bilder: Grösster Eisberg der Welt driftet seinem Ende entgegen

Einem Naturfotografen gelingen eindrucksvolle Bilder von A23a. Der grösste Eisberg der Welt treibt von der Antarktis weg und droht zu zerfallen.

18.01.2024

Mehr zum Thema

Zehn Monate isoliert. Forscher in der Antarktis stecken fest und gehen aufeinander los

Zehn Monate isoliertForscher in der Antarktis stecken fest und gehen aufeinander los

In Gletscherspalte gestürzt. Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

In Gletscherspalte gestürztÜberreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

Unerlaubte Landung. 19-jähriger Pilot in der Antarktis festgenommen

Unerlaubte Landung19-jähriger Pilot in der Antarktis festgenommen

Meistgelesen

Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen
Nordirischer Schocker in Köln: Price trifft gegen Deutschland zum Ausgleich
Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende
Jetzt taucht die Erde den Mond in ihren Schatten
Sinner gelingt Satzausgleich – Trump-Besuch sorgt für Chaos vor dem Stadion