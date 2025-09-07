Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

Hier war er noch gross und mächtig: Der Eisberg A23a im November 2024 vor der Küste der Antarktis. Cpl Tom Cann RAF/RAF/Ministry of Defence/AP/dpa

Er war der König der Meere: Der Eisberg A23a ist seit 40 Jahren unterwegs – und dürfte in wenigen Wochen verschwunden sein.

Agence France-Presse, Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom einst gigantischen Eisberg A23a könnte in wenigen Wochen nichts mehr übrig sein.

Der Eisberg löste sich vor fast 40 Jahren von der Antarktis und trieb im Weddellmeer. Vom Zirkumpolarstrom wurde er schliesslich in den Südatlantik getragen.

Noch vor wenigen Monaten hatte der Eisberg fast eine Billion Tonnen gewogen und war in etwa so gross wie die Insel Mallorca.

Nun löst er sich auf und könnte laut der British Antarctic Survey innerhalb von Wochen ganz verschwinden. Mehr anzeigen

Er galt lange als einer der ältesten und grössten Eisberge der Welt. Nun fällt der A23a in sich zusammen und könnte innerhalb von Wochen ganz verschwinden. «Das Wasser ist viel zu warm, als dass er sich halten könnte», sagt Andrew Meijers von der britischen Forschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS).

Der Eisberg A23a schmelze ständig, erklärte Meijers. Er erwarte, dass es in den kommenden Wochen so weiter gehe, und der Eisberg «in ein paar Wochen nicht mehr wirklich zu erkennen ist».

A23a zerfällt nun rasant. Richard Sidey/Eyos Expeditions/dpa (Archivbbild)

Riesige Brocken brechen ab

Noch vor wenigen Monaten hatte der Eisberg fast eine Billion Tonnen gewogen und war in etwa so gross wie die Insel Mallorca gewesen. In den vergangenen Wochen waren dann riesige Brocken, insgesamt etwa 400 Quadratkilometer, abgebrochen.

Auch kleinere Teile des Eisbergs, von denen viele immer noch gross genug waren, um Schiffe zu gefährden, schwammen in der Nähe des Eisbergs umher. Nun ist er nur noch halb so gross, wie eine Analyse von Satellitenbildern des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigte.

Fast 40 Jahre unterwegs

Der A23a war 1986 von der Antarktis abgebrochen. Als Teil eines Massenausbruchs aus dem Filchner-Ronne-Schelfeis lief er jedoch schnell auf Grund und blieb über 30 Jahre lang auf dem Meeresboden stecken. Er zählt damit zu den ältesten Eisbergen.

Im Jahr 2020 löste sich der Eisberg und wurde durch den antarktischen Zirkumpolarstrom, eine Meeresströmung, in den Südatlantik getragen.

Im März lief er dann vor der abgelegenen Insel Südgeorgien auf Grund. Es gab Befürchtungen, dass der Eisberg grosse Kolonien von Pinguinen und Robben daran hindern könnte, ihre Jungen zu füttern. Ende Mai löste sich der Eisberg jedoch erneut und driftete weiter.

«Die meisten Eisberge schaffen es nicht so weit»

Durch zunehmend wärmere Gewässer und riesige Wellen löst sich der A23a schnell auf. Wissenschaftler seien überrascht gewesen, dass der Eisberg so lange gehalten habe, sagt Meijers. «Die meisten Eisberge schaffen es nicht so weit.» Der A23a sei wirklich gross gewesen und habe deswegen länger gehalten und sei weiter gekommen, betont der Forscher.

Derzeit befindet sich A23a im Norden Südgeorgiens. Die Gegend wird auch als «Friedhof der Eisberge» bezeichnet. Denn spätestens hier brechen die Eiskolosse aus der Antarktis auseinander, da sie auf wärmeres Wasser und hohe Wellen treffen.

Dass Eisberge schmelzen, ist ein natürlicher Prozess. Wissenschaftler betonen jedoch, dass die Geschwindigkeit, mit der sie aus der Antarktis verschwinden, zunimmt und diese Entwicklung wahrscheinlich mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel zusammenhängt.