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Forscher messen weniger Stress Vögel verbessern unsere psychische Gesundheit

SDA

16.6.2026 - 09:44

Der «stiglit»-rufende Stieglitz erfreut nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch mit seiner Farbenpracht. (Archivaufnahme)
Der «stiglit»-rufende Stieglitz erfreut nicht nur mit seinem Gesang, sondern auch mit seiner Farbenpracht. (Archivaufnahme)
Keystone

Wer Vögel beobachtet oder ihrem Gesang lauscht, tut laut Forschenden seiner psychischen Gesundheit etwas Gutes. Studien zeigen, dass Vogelstimmen Stress abbauen, den Blutdruck senken und das Wohlbefinden steigern können.

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:44

16.06.2026, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehrere Studien zeigen, dass Vogelgesang Stress reduziert und positive Gefühle fördert.
  • Bereits ein halbstündiger Spaziergang mit Vogelgezwitscher kann den Cortisolspiegel und den Blutdruck senken.
  • Menschen, die in Gebieten mit grosser Vogelvielfalt leben, sind laut Forschenden zufriedener mit ihrem Leben.
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Ein von Vogelgezwitscher begleiteter Spaziergang tut der psychischen Gesundheit gut. Studien zeigen, dass das Beobachten von Vögeln zur Entspannung beitragen und Glücksgefühle erzeugen kann.

Wissenschaftliche Studien würden den positiven Einfluss von Vögeln auf die psychische Gesundheit der Menschen belegen, teilte die Schweizerische Vogelwarte Sempach am Dienstag mit. Dies zeige, wie wichtig es sei, die Vogelwelt in der Stadt und ihrer Umgebung zu fördern.

Eine im Mai veröffentlichte Studie der Universität Tübingen zeigte gemäss Vogelwarte auf, dass während eines halbstündigen, von Vogelgezwitscher begleiteten Spaziergangs durch den Stadtpark der Spiegel des Stresshormons Cortisol deutlich sinkt. Auch der Blutdruck nimmt ab. Die positiven Emotionen nehmen klar zu.

Auch die Universitäten Senckenberg und Kiel haben den Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Vogelbeobachtung untersucht. Sie wiesen anhand einer Stichprobe von mehr als 26'000 Erwachsenen aus 26 europäischen Ländern nach, dass Personen, in deren Umgebung es eine grosse Vogelvielfalt gibt, deutlich zufriedener sind als andere. Das durch die Vogelvielfalt hervorgerufene Glücksgefühl sei so intensiv wie dasjenige nach einer Gehaltserhöhung.

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