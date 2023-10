Schon mal gesehen? Der goldene Pfeilschwanzkrebs

«Life on the Edge», «Leben am Abgrund», nennt der israelische Fotograf Amit Eshel den Kampf zweier nubischer Steinböcke. Was dramatisch aussah, ging glimpflich aus. Ein Steinbockmännchen kapitulierte und zog sich zurück. Anders als zu erwarten, ist das Foto mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen. Die Tiere waren so abgelenkt, dass sich Eshel sehr nah an die Szene heranpirschen konnte.

Bild: Amit Eshel/Wildlife Photographer of the Year