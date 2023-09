Das grosse NO-FIR-Loch wird weiträumig umflogen: Die Flugzeuge unten im Bild fliegen von Australien und Neuseeland nach Santiago de Chile. Screenshot: Flightradar24

Stell dir mal vor, du müsstest Tausende Kilometer übers Wasser fliegen, ohne dass auch nur ein Fluglotse sich darum kümmert oder dich warnt. Das gibt es nur über dem Pazifik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Pazifik gibt es einen Luftraum, der völlig unkontrolliert ist.

Dort gibt es weder Staffelungen der Flüge noch Warnungen, Informationen oder Wettermeldungen.

Wer dort hineinfliegt, sollte gewisse Vorsichtsmassnahmen ergreifen. Mehr anzeigen

Was fällt dir auf, wenn du dieses Bild unserer Welt siehst?

Boah, ist der gross – der Pazifik. Bild: Google Earth

Genau, du siehst den Pazifischen Ozean – und wie monströs er ist. Wäre links unten nicht ein Hauch Australien und oben ein Stück von Alaska und Kanada zu sehen, könnte man meinen, die Erde sei ein reiner Wasser-Planet.

Diese Weite hat Folgen. Nicht nur für die Schifffahrt: Auch Flugzeuge kommen in ungewohnte Situationen, wenn sie diesen Raum kreuzen. Es gibt über dem Pazifik eine Zone, in der Luftfahrzeuge nicht überwacht werden. Dort gibt es zudem keine Informationen oder Warnungen.

Dieser kontrollfreie Luftraum liegt östlich der zu Chile gehörenden Osterinseln und ist einmalig auf der Welt. Ansonsten ist der Luftraum in Flight Information Regions (FIR) aufgeteilt, die von der internationalen Luftfahrtorganisation ICAO verwaltet werden. Nur über dem Pazifik existiert die einzige NO FIR unseres Planeten.

Niemandsland: Der Flugraum NO FIR westlich von Südamerika. Bild: Ops Group

Die Ops Group hat bei der ICAO nachgefragt, welche Regeln denn eigentlich in der NO FIR gelten. «Es mag überraschen», schreibt die Flug-Vereinigung, «aber es gibt keine.» Die Hoheit über das Gebiet sei keinem Staat zugeteilt worden, weshalb dort die «Regeln der Strasse» angewendet werden müssten.

Die ICAO verdeutlicht, dass Piloten mit ihrem Versicherer abklären sollten, ob sie in die unkontrollierte fliegen können. Flugzeuge sollten möglichst alle Leuchten anmachen, um gesehen zu werden und den Transponder stets eingeschaltet lassen, der die eigene Flugposition mitteilt. Zudem sollte man in Standardhöhe unterwegs sein und sich anmelden, bevor man wieder in den kontrollierten Luftraum fliegt.