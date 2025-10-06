Wikie, l'orca parlante 22.09.2025

Ein 14-jähriger Schwertwal überrascht die Wissenschaft: Der Orca Wikie hat menschliche Wörter imitiert – darunter «Hallo» und «Tschüss». Doch verstehen kann er sie wohl nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Orca Wikie ahmt menschliche Wörter nach, darunter «Hallo» und «Tschüss».

Forscher trainierten ihn, Geräusche und Laute verschiedener Quellen zu imitieren.

Wissenschaftler betonen: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Orcas die Bedeutung verstehen. Mehr anzeigen

Wenn es um intelligente Meeressäuger geht, zählen Schwertwale zu den faszinierendsten. Nun sorgt ein 14-jähriger Orca mit einer erstaunlichen Fähigkeit für Aufsehen: Wikie kann menschliche Wörter wie «Hallo» und «Tschüss» nachsprechen.

Wie CBS News berichtet, wurde das Tier im Rahmen eines Experiments darauf trainiert, zunächst die Laute seines Jungtieres nachzuahmen – und später Töne, die es zuvor noch nie gehört hatte. Im nächsten Schritt spielten die Forscher der Orca-Dame menschliche Wörter und Zahlen vor, darunter «Hallo», «eins, zwei» oder «Amy». Zu ihrer Überraschung gelang es Wikie, mehrere Laute und sogar zwei Wörter beim ersten Versuch zu wiederholen.

Orcas mit «Akzent»

In freier Wildbahn verfügen Orcas über ein breites Repertoire an Lauten, die sie zur Kommunikation nutzen. Jede Gruppe entwickelt über die Zeit ihre eigenen charakteristischen Rufe – eine Art regionalen Akzent. Diese Unterschiede sind so markant, dass Forscher anhand der Tonlage und Struktur erkennen können, aus welcher Region ein Tier stammt.

Dass Wikie nun menschliche Wörter nachahmt, zeigt, wie flexibel und präzise ihr Gehör und ihre Stimmbildung sind – obwohl die Anatomie des Orca-Gesangsapparats sich stark von der des Menschen unterscheidet.

Trotz der verblüffenden Leistung bleibt unklar, ob Wikie versteht, was sie da sagt. «Wir haben keinen Beweis dafür, dass sie die Bedeutung ihrer Laute kennt», erklärt Professor Josep Call, einer der beteiligten Forscher. «Aber die Fähigkeit, die Geräusche einer anderen Spezies nachzubilden, ist an sich schon aussergewöhnlich.»

Die Studie über Wikie wurde bereits 2018 in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlicht. In den letzten Tagen erlangte sie jedoch neue Aufmerksamkeit, nachdem Videos und Tonaufnahmen der Experimente in sozialen Netzwerken kursierten. Die Reaktionen reichten von Bewunderung bis Belustigung: Während einige Nutzer von einem «dämonischen Hallo» sprachen, kommentierten andere gerührt: «Wir leben in einer wunderbaren Welt voller unglaublicher Kreaturen.»

Orcas faszinieren immer wieder

Während Wikie Forscher mit ihrer Stimme erstaunt, versetzen andere Vertreter ihrer Art Segler und Fischer in Angst. So wurden in den vergangenen Jahren mehr als 670 Zwischenfälle registriert, bei denen Schwertwale vor der iberischen Halbinsel Boote attackierten.

blue News hatte im Sommer 2024 ausführlich darüber berichtet und ist in der Strasse von Gibraltar selbst mit Wissenschaftlern und Betroffenen auf Spurensuche gegangen.

Die Schweizer Meeresforscherin Katharina Heyer erklärte damals: «Die Orcas waren jahrzehntelang friedlich. Dieses Verhalten ist neu – und es begann nach der Corona-Pandemie.»

Mehrere Segelboote wurden seither so schwer beschädigt, dass sie sanken. «Die Orcas rissen das Ruder ganz heraus», erzählte der Schweizer Skipper Werner Schaufelberger im Gespräch mit blue News.