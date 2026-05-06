TodesfallDer Weltraum-Experte und TV-Moderator Bruno Stanek ist verstorben
SDA
6.5.2026 - 15:58
Der Schweizer Weltraum-Experte, TV-Moderator und Fachbuchautor Bruno Stanek ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Dies teilte seine Familie am Mittwoch in einer Mitteilung an die Medien mit.
Keystone-SDA
06.05.2026, 15:58
SDA
Grosse Bekanntheit erhielt Stanek, als er erst 25 Jahre alt am 21. Juli 1969 als Fachperson am Schweizer Fernsehen die erste Mondlandung der Apollo-11-Mission moderierte. Rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in den frühen Morgenstunden die Sondersendung.
Stanek blieb dem Fernsehen als Weltraum-Experte erhalten. Er schuf 1975/76 seine eigene, 16-teilige Fernsehserie mit dem Titel «Neues aus dem Weltraum» und kommentierte Anfang der 1980er-Jahre die ersten Space-Shuttle-Missionen.
Eine Besonderheit war, als er alle Apollo 13 Astronauten nach der Rückkehr von ihrer missglückten Mond-Mission im Schweizer Bundeshaus-Studio als Gäste in seiner Sendung hatte. Die Starts der letzten beiden Apollo Mondmissionen sowie alle vier Starts des Schweizer Astronauten Claude Nicollier kommentierte er fürs Schweizer Fernsehen live aus Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida.Später expandierte der Mathematiker seine Programmiertätigkeit auf Software für die Administration von Arztpraxen und für die Notfalldienstplanung als Ärztesoftware.
Bruno Stanek lebte seit 1980 in Arth im Kanton Schwyz. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne.
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