  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fördern Sucht und Konsum Deshalb vergleichen Forscher Guetzli und Chips mit Zigaretten

Oliver Kohlmaier

3.2.2026

Hochverarbeitete Lebensmittel sind laut einer neuen Studie vom Konzept her mit Zigaretten zu vergleichen.
Hochverarbeitete Lebensmittel sind laut einer neuen Studie vom Konzept her mit Zigaretten zu vergleichen.
IMAGO/Pond5 Images

Hochverarbeitete Lebensmittel fördern Sucht und Konsum. Deshalb sollten sie auch wie Tabak reguliert werden, fordern Wissenschaftler*innen in einer neuen Studie.

Redaktion blue News

03.02.2026, 19:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hochverarbeitete Lebensmittel haben laut einer neuen Studie viel mit Zigaretten gemeinsam.
  • Die Produkte seien konzipiert, um Sucht und Konsum zu fördern.
  • Deshalb sollten hochverarbeitete Lebensmittel ähnlich reguliert werden wie Tabak, fordert das Forschungsteam.
Mehr anzeigen

Ungesund und süchtig machend: Hochverarbeitete Lebensmittel haben laut einer neuen Studie mehr mit Zigaretten gemeinsam als mit Obst oder Gemüse. Dies schreiben Forscher*innen in einem Paper in der Fachzeitschrift «Milbank Quarterly» und fordern eine weitaus strengere Regulierung für die sogenannten Ultra-processed foods (UPFs)

Demnach sind sowohl hochverarbeitete Lebensmittel, als auch Zigaretten so konzipiert, dass sie Sucht und Konsum fördern, erklärt das Team aus Forscher*innen von drei US-amerikanischen Universitäten. «Sie kapern Belohnungssysteme und erzeugen dabei Gefühle der Freude, die unmittelbar, intensiv und kurzlebig sind», schreiben die Autor*innen und weisen auf die Parallelen hinsichtlich der weit verbreiteten Gesundheitsschäden hin, die beide gemeinsam haben.

Ernährungsmythen im Expertencheck. Machen Kohlenhydrate wirklich dick?

Ernährungsmythen im ExpertencheckMachen Kohlenhydrate wirklich dick?

«Health Washing»

UPFs sind praktisch überall verfügbar. Dazu zählen etwa Guetzli, Chips und Soft Drinks. Sie werden industriell hergestellt und enthalten häufig Emulgatoren oder künstliche Farb- und Aromastoffe.

Die Autor*innen legen nahe, dass Marketingaussagen zu Produkten wie «fettarm» oder «zuckerfrei» eine Art «Health Washing» darstellen, die eine Regulierung verzögern könne. Dabei gebe es Parallelen zu Werbung für Zigarettenfilter in den 1950er Jahren. Diese wurden als schützende Innovation vermarktet, in der Praxis hatten sie jedoch «kaum einen nennenswerten Nutzen».

Auswirkungen wie Hepatitis B. Plastik wird laut Modellrechnung immer mehr Lebensjahre kosten

Auswirkungen wie Hepatitis BPlastik wird laut Modellrechnung immer mehr Lebensjahre kosten

Forscher fordern Rechenschaftspflicht der Industrie

«Viele hochverarbeitete Lebensmittel weisen mehr Gemeinsamkeiten mit Zigaretten auf als mit minimal verarbeiteten Obst- oder Gemüsesorten und erfordern daher eine Regulierung, die den erheblichen Risiken für die öffentliche Gesundheit, die sie darstellen, angemessen ist», heisst es in der Studie.

Die Autoren schlagen deshalb vor, Lehren aus der Tabakregulierung zu ziehen und fordern Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Es brauche einen Übergang von der individuellen Verantwortung zur Rechenschaftspflicht der Lebensmittelindustrie.

An der Studie waren Forscher*innen der Harvard University, der University of Michigan sowie der Duke University beteiligt. Die Forschungsteams stützen sich bei ihren Vergleichen auf Daten aus den Bereichen Suchtforschung, Ernährungswissenschaft und der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens. 

Mehr Videos

Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar: Hier plündern Santa und seine Helfer einen Supermarkt

Lebensmittel im Wert von 3000 Dollar: Hier plündern Santa und seine Helfer einen Supermarkt

Kurz vor Weihnachten stürmen Dutzende als Santa und Elfen verkleidete Menschen einen Supermarkt in Montreal. Eine Aktivistengruppe bekennt sich zu der Tat und bezeichnet sie als Protestaktion.

23.12.2025

Mehr zum Thema

Superfood auf Knopfdruck. Dieses Gemüse ist das gesündeste Lebensmittel der Welt

Superfood auf KnopfdruckDieses Gemüse ist das gesündeste Lebensmittel der Welt

Fertigsalat und Dressing. Diese Lebensmittel sind ungesünder als gedacht

Fertigsalat und DressingDiese Lebensmittel sind ungesünder als gedacht

Camu Camu, Lucuma und mehr. Das sind die Superfoods, die dich gesund halten

Camu Camu, Lucuma und mehrDas sind die Superfoods, die dich gesund halten

Meistgelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Mette-Marit stand Epstein näher als gedacht – und sie ist nicht die Einzige
Trump will jetzt in bestimmten Bundesstaaten die Wahlen «nationalisieren»
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Bub (13) schwimmt vier Stunden durchs Meer und rettet seine Familie