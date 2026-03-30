Die Menschen wollen wieder zum Mond – warum eigentlich?

SLS-Rakete auf der Startrampe: Mit ihr soll die Artemis-II-Crew erstmals seit Jahrzehnten wieder in Richtung Mond aufbrechen. Nasa/Sam Lott

Mit dem Artemis-Programm will die Nasa Menschen zurück auf den Mond bringen – erstmals seit über 50 Jahren. Bei der Mission Artemis II spielt auch Schweizer Technologie eine Rolle. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Artemis-Programm der Nasa will Menschen zurück zum Mond bringen, langfristig eine Mondstation aufbauen und als Vorbereitung für Marsmissionen dienen.

Neben wissenschaftlichen Zielen spielen auch wirtschaftliche Interessen und der geopolitische Wettbewerb mit China eine zentrale Rolle.

Artemis II ist ein geplanter Testflug mit vier Astronaut*innen, der den Mond umrundet und zentrale Systeme erprobt. Mehr anzeigen

Was ist das Artemis-Programm der Nasa?

Das Artemis-Programm der Nasa will Menschen wieder zum Mond bringen. Das Programm ist 2017 offiziell gestartet und umfasst mehrere Missionen, die schrittweise aufeinander aufbauen. Artemis I hat 2022 den Mond erfolgreich unbemannt umrundet. Mit Artemis IV sollen 2028 das erste Mal seit über 50 Jahren Menschen wieder auf dem Mond landen.

Das gesamte Artemis-Programm kostet laut Schätzungen über 93 Milliarden Dollar und gilt als eines der ambitioniertesten Raumfahrtprojekte unserer Zeit. Die Kosten für Artemis II alleine dürften sich auf etwa vier Milliarden Dollar belaufen.

Warum wollen die USA wieder zum Mond?

Langfristiges Ziel ist es, eine Station auf dem Mond zu errichten, in der Astronaut*innen leben und arbeiten können. Von dort aus könnte Forschung betrieben werden – gleichzeitig gilt der Mond als möglicher Zwischenschritt für spätere Missionen zum Mars.

Es geht dabei aber auch um wirtschaftliche Interessen: etwa um den Abbau von Rohstoffen, die es auf dem Mond gibt – etwa Eisen, Titan oder Helium.

Der Mond entwickelt sich auch zunehmend zu einem geopolitischen Schauplatz. Damit zeichnet sich ein neues Wettrennen ab: Neben den USA treibt auch China seine Mondpläne voran – mit dem Ziel, bis etwa 2030 eigene Astronauten auf den Mond zu bringen.

Sowohl die USA als auch China haben die Absicht, sich Zugang zu den besten Lande- und Stationsplätzen in der Nähe des Südpols des Mondes zu sichern. Dort gibt es Wasser in Form von Eis, was das Überleben von Menschen auf dem Mond erleichtern würde: Es liefert nicht nur Trinkwasser, sondern kann auch in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden – und damit für Atemluft und als Treibstoff für Raumfahrzeuge dienen.

Was ist das Ziel von Artemis II?

Die Mission Artemis II wird rund zehn Tage dauern. Während dieser Zeit umrundet die Crew den Mond, ohne auf ihm zu landen. Dabei wird sie dem Mond so nahekommen, dass er aus ihrer Perspektive etwa so gross erscheint wie ein Basketball auf Armlänge.

Die Mission dient vor allem als umfassender Testflug: Getestet werden die neue Trägerrakete SLS sowie die Orion-Kapsel – also das Raumschiff, in dem die Astronaut*innen zum Mond fliegen – und alle zentralen Systeme unter realen Bedingungen im All.

Hätte Artemis II nicht schon starten sollen?

Ja, eigentlich war der Start von Artemis II bereits für Februar geplant. Doch bei einem Test traten technische Probleme an der Rakete auf, weshalb der Termin verschoben werden musste.

Der Start ist nun frühestens für Mittwoch, 1. April, vorgesehen. Pro Tag gibt es ein rund zweistündiges Startfenster. Sollte der Start aufgrund des Wetters verschoben werden müssen, sind weitere Startversuche an den darauffolgenden Tagen bis etwa zum 6. April möglich.

Wer ist Teil der Crew?

Mit Artemis II werden drei Astronauten und eine Astronautin um den Mond fliegen: Kommandant Reid Wiseman, Pilot Victor Glover sowie die Missionsspezialist*innen Christina Koch und Jeremy Hansen. Für Glover, Koch und Wiseman wäre es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste.

Noch nie war eine Nasa-Crew für eine Mondmission so divers: Christina Koch wird die erste Frau sein, die den Mond umrundet. Victor Glover wird als erster Schwarzer Mensch an einer Mondmission teilnehmen. Jeremy Hansen ist zudem der erste Kanadier, der zum Mond fliegt.

«Es fängt auf jeden Fall jetzt an, sich echt anzufühlen», sagte Koch am Sonntag bei einer Medienkonferenz. «Wir hoffen sehr, dass diese Mission den Beginn einer Ära markiert, in der jeder Mensch auf der Erde zum Mond blicken und ihn auch als erreichbares Ziel betrachten kann.»

Mit den späteren Artemis-Missionen sollen zudem auch europäische Astronaut*innen zum Mond fliegen.

Die Astronaut*innen der Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, und Jeremy (v.l.n.r.) Nasa/Frank Michaux

Wie ist die Schweiz beteiligt?

Die Orion-Kapsel wird vom Europäischen Servicemodul (ESM) angetrieben. Es liefert unter anderem den Antrieb und Strom über Solarpaneele. An der Entwicklung des ESM waren auch Schweizer Unternehmen beteiligt: Sie bauten unter anderem Teile der Sekundärstruktur, Antriebsmotoren für die Solarpaneele sowie Bodenausrüstung.

Auch die Forschung aus der Schweiz ist vertreten: So entwickelte die Universität Bern ein Massenspektrometer, das künftig auf dem Mond die chemische Zusammensetzung von Gestein und Staub untersuchen soll.

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