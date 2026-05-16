  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Naturwissenschaft Die Natur fördert die Lebenszufriedenheit – aber indirekt

SDA

16.5.2026 - 04:37

Waldspaziergang statt Wellness: Wie Naturerlebnisse unser Körperbild stärken und letztlich die Zufriedenheit erhöhen. (Archivbild)
Waldspaziergang statt Wellness: Wie Naturerlebnisse unser Körperbild stärken und letztlich die Zufriedenheit erhöhen. (Archivbild)
Keystone

Der Aufenthalt in der Natur sorgt über ein positives Körpergefühl für eine höhere Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie auf der Basis einer Befragung von mehr als 50'000 Menschen in 58 Ländern.

Keystone-SDA

16.05.2026, 04:37

Die Natur wirke dabei nicht so stark direkt auf die Lebenszufriedenheit, sondern über Umwege: Der Kontakt mit der Natur trage zu einem stärkeren Selbstmitgefühl und einer höheren wahrgenommenen Erholung bei, schreibt das Team im Journal «Environment International». Beides sei mit einem positiveren Körperbild verbunden, das letztendlich die Lebenszufriedenheit erhöhe.

«Wir wissen, dass der Aufenthalt in der Natur unserer psychischen und physischen Gesundheit zuträglich ist», sagte Erstautor Viren Swami von der Anglia Ruskin University in Cambridge (England). Mit Verweis auf aktuelle Studien schreibt sein Team, dass Menschen, die sich häufiger in natürlichen Umgebungen aufhalten, von einem grösseren Wohlbefinden berichten, dass sie ihr Leben als sinnstiftender empfinden und sich glücklicher fühlen. Der Zusammenhang zwischen Naturkontakt und geistiger Gesundheit sei allerdings komplex, betonen die Studienautoren. Einige neuere Studien zeigen eine Verknüpfung mit einem positiven Körperbild auf.

Das Team um Swami wollte es genauer wissen. Es wertete eine internationale Befragung, den «Body Image in Nature Survey», im Hinblick auf ein neues Modell aus. Die Daten wurden von November 2020 bis Februar 2022, also während der Corona-Pandemie, per Fragebogen in 65 Ländern erhoben. Wegen fehlender Daten bei einigen Befragungen wurden schliesslich die Antworten von 50'363 Menschen aus 58 Nationen ausgewertet. Die Personen waren zwischen 18 und 99 Jahre alt und zu knapp 60 Prozent weiblich. Die Datenerhebung fand in Ländern aus allen Weltregionen statt, allerdings sind Afrika, Zentralasien, die Karibik und Mittelamerika unterrepräsentiert.

Ergebnisse über Länder hinweg gleich

Die Gruppe überprüfte ein Modell, bei dem ein Naturerlebnis mit verschiedenen Aspekten verbunden ist, etwa Erholung, Selbstzuwendung und Lebenszufriedenheit. Dabei zeigte sich, dass die direkten Verknüpfungen zwischen dem Erleben der Natur und der Wertschätzung des eigenen Körpers oder der Lebenszufriedenheit eher schwach ausgeprägt sind, es aber eine starke indirekte Verbindung gibt. «Insbesondere zeigen unsere Ergebnisse auf, wie der Aufenthalt in der Natur mit einem gesteigerten Selbstmitgefühl und einem stärkeren Gefühl der Erholung verknüpft ist», erklärt Swami. «Beide Faktoren stehen in Zusammenhang mit einem positiveren Körperbild und – letztlich – einer verbesserten Lebenszufriedenheit.»

«Auffällig ist, wie beständig diese Muster über Länder, Altersgruppen und Geschlechtsidentitäten hinweg sind; dies legt nahe, dass die Verbindung zur Natur Menschen dabei unterstützt, eine positive Beziehung zu ihrem Körper aufzubauen – und zwar auf eine Weise, die tief in der menschlichen Psychologie verwurzelt ist», sagt Swami.

Der Forscher ist überzeugt davon, dass die Studienergebnisse weltweit auch von der Politik genutzt werden sollten. «In einer Zeit, in der viele Länder nach kostengünstigen Wegen suchen, um das Wohlbefinden zu steigern, unterstreichen unsere Ergebnisse den Wert natürlicher Umgebungen als wichtige Ressource für die öffentliche Gesundheit.»

Meistgelesen

Sie betäuben ihre Frauen, vergewaltigen sie und teilen die Aufnahmen – ohne Folgen
Gesund altern beginnt im Gym – was ab 50 wirklich zählt
Traumstart in die Heim-WM: Die Hockey-Nati besiegt die USA mit 3:1!

Videos aus dem Ressort

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

In Kriegsspielen greift die KI in 95 Prozent der Fälle zum Atomschlag: Katrin Yuan, Gründerin des Swiss Future Institute und Vorsitzende des AI Future Council, kommentiert und ordnet beim «Future Symposium» im März 2026 in Zürich ein.

30.03.2026

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Was sieht eigentlich eine Maus? Britische Forscher zeigten Mäusen kurze Videos und zeichneten ihre Gehirnaktivität auf. Mithilfe von KI rekonstruierten sie daraus später Bilder, die zeigen, was die Tiere gesehen haben könnten.

19.03.2026

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Raumfahrtindustrie. Medien: SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni

RaumfahrtindustrieMedien: SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni

Training streng nach Vorschrift. Schweizer Armee übt Schiessen aus Helikoptern in Frankreich

Training streng nach VorschriftSchweizer Armee übt Schiessen aus Helikoptern in Frankreich

Archäologie. Nach Dinosaurierfund suchen Experten weiter

ArchäologieNach Dinosaurierfund suchen Experten weiter