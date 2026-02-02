Schlechte Nachrichten für Heuschnupfengeplagte: Die Hasel- und Erlenpollen fliegen los, sobald die Sonne scheint. (Archivbild) Keystone

Die Pollensaison ist in den Startlöchern. Sobald die Sonne scheint und die Temperaturen über fünf Grad steigen, fliegen in den kommenden Tagen die Pollen los.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Neues Normal»: Dass die Pollensaison beginnt bereits im Januar.

Der Pollenflug nimmt zu: Allergiker sollten ihre Medikamente nehme, rät das Allergiezentrum Schweiz.

Bei über 5 Grad nimmt die Belastung rasch zu. Mehr anzeigen

Menschen mit Pollenallergie sollten ihre Medikamente bereits einnehmen und die Situation beobachten, teilt das Allergiezentrum Schweiz heute mit: Bereits im Dezember wurden erste Haselpollen vereinzelt und lokal gemessen.

Aktuell nimmt der Pollenflug zu. Menschen mit Haselallergie dürften laut dem Allergiezentrum die aktuelle Belastung besonders im Tessin und zunehmend auch im Schweizer Mittelland spüren.

«Kälte und Regen bremsen derzeit den Pollenflug. Sobald es milder wird, nimmt die Belastung – insbesondere an sonnigen Nachmittagen – rasch zu», sagte die Expertin Roxane Guillod des Allergiezentrums zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die Erle habe bereits mit der Blüte begonnen.

Pollensaison im Januar wird neues Normal

In einigen Städten seien zusätzlich zu den heimischen Erlenarten Schwarzerle, Grauerle und Grünerle in den vergangenen Jahren Purpurerlen gepflanzt worden. Diese Art blühe früher als die einheimischen Arten, so das Allergiezentrum.

Die Pollen der Purpurerlen seien bereits im Dezember nachgewiesen worden. Aus allergologischer Sicht sei diese Baumart also nicht empfehlenswert, da sie die Belastungsdauer für Allergikerinnen und Allergiker verlängere.

Dass die Pollensaison bereits im Januar beginnt, wird laut Guillod aber «zum neuen Normal». Bereits seit einigen Jahren werde eine Verschiebung der Pollensaison in den Januar beobachtet.

Wer derzeit niest, aber nicht weiss, ob es sich um eine Erkältung oder Allergie handelt, sollte sich einem Test unterziehen, rät das Zentrum.