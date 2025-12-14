  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Santa Claus ist eingewandert Die wahre Geschichte hinter dem Weihnachtsmann von Coca-Cola

Gabriela Beck

14.12.2025

Der Coca-Cola Weihnachtstruck mit dem typischen Weihnachtsmann: bärtig, korpulent und warmherzig. (Archiv)
Der Coca-Cola Weihnachtstruck mit dem typischen Weihnachtsmann: bärtig, korpulent und warmherzig. (Archiv)
Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Ohne Coca-Cola gäbe es gar keinen Weihnachtsmann, behaupten manche. Das stimmt nicht. Wie Santa Claus in die USA kam und warum sein Ursprung nichts mit dem US-Getränkehersteller zu tun hat.

,

DPA, Redaktion blue News

14.12.2025, 20:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das heute vertraute Bild des Weihnachtsmanns geht nicht auf Coca-Cola zurück, wurde aber von dem Konzern weltweit geprägt.
  • Historische Wurzeln reichen bis zu Nikolaus von Myra zurück.
  • Niederländische Einwanderer entwickelten daraus in Nordamerika den «Santa Claus».
  • Literarische Werke und Illustrationen des 19. Jahrhunderts formten die Figur weiter und schufen die Grundlage für ihr modernes, global bekanntes Erscheinungsbild.
Mehr anzeigen

Wer an den Weihnachtsmann denkt, hat meist genau diese Figur vor Augen: ein älterer, weisshaariger, bärtiger und rundlicher Mann im rot-weissen Fellanzug. Doch wieso hat sich dieses Bild so manifestiert und wer hat die Person überhaupt erfunden? Obwohl es ein weit verbreiteter Mythos ist, hat Coca-Cola den Weihnachtsmann zwar nicht erschaffen, aber sein modernes Bild geformt und weiter verbreitet.

In einer offiziellen Mitteilung des US-Unternehmens heisst es, die Figur sei deutlich älter, die Marke habe jedoch seit den 1930er-Jahren erheblich zu seinem heute weltweit bekannten Erscheinungsbild beigetragen. Der vom Konzern beauftragte Illustrator Haddon Sundblom prägte nach Angaben von Coca-Cola ab 1931 das Bild eines warmherzigen, korpulenten Mannes im rot-weissen Mantel. Diese Darstellung, die in Anzeigen und Plakaten international verbreitet wurde, habe sich danach als visuelle Standardversion durchgesetzt.

Kalt und herzlos?. So lacht das Netz über die neue KI-Werbung von Coca-Cola

Kalt und herzlos?So lacht das Netz über die neue KI-Werbung von Coca-Cola

Die tatsächlichen Wurzeln des modernen Weihnachtsmanns reichen jedoch viel weiter zurück. Historisch basiert die Figur auf Nikolaus von Myra, einem Bischof des 4. Jahrhunderts aus der heutigen Türkei. Im mittelalterlichen Europa verbreiteten sich Legenden über den heiligen Nikolaus, der als Patron der Kinder und Armen galt und zahlreiche regionale Traditionen hervorbrachte.

Einwanderer brachten die Idee für eine moderne US-Variante

Unter anderem über niederländische Einwanderer soll diese Figur im 17. Jahrhundert nach Nordamerika gekommen sein. Ihr «Sinterklaas», getragen von den frühen Siedlern in Nieuw Amsterdam, entwickelte sich im englischsprachigen Raum zu «Santa Claus». Weil viele protestantische Gemeinden in Nordamerika katholische Heiligenverehrung ablehnten, wanderte die Bescherung später vom Nikolaustag am 6. Dezember (Todestag des Heiligen Nikolaus von Myra) gen Weihnachten (24. oder 25. Dezember).

«Schrecklichste Zeit des Jahres». McDonald's wird mit schlimmer KI-Werbung zur Lachnummer

«Schrecklichste Zeit des Jahres»McDonald's wird mit schlimmer KI-Werbung zur Lachnummer

Im 19. Jahrhundert erhielt Santa Claus seine literarische Form. Der Schriftsteller Washington Irving beschrieb ihn bereits 1809 als fröhlichen, dicklichen Niederländer. Entscheidenden Einfluss hatte das Gedicht «A Visit from St. Nicholas» aus dem Jahr 1823, in dem erstmals zentrale Elemente wie der Rentierschlitten, der nächtliche Besuch über den Kamin und die Verteilung der Geschenke zusammengeführt wurden.

Karikaturist malte kräftigen, bärtigen Mann vom Nordpol

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts präzisierten Illustratoren das optische Erscheinungsbild. Der in Deutschland geborene Karikaturist Thomas Nast entwickelte ab 1863 für das US-amerikanische Nachrichtenmagazin «Harper’s Weekly» die visuellen Merkmale. Er entwickelte einen kräftigen, bärtigen Mann in wechselnden rot-weissen Varianten. Dieser soll am Nordpol leben, wird von Helfer-Elfen unterstützt und bearbeitet Wunschzettel. Nast erschuf Darstellungen, die heute noch genutzt werden.

Coca-Cola griff diese Vorlage auf. Haddon Sundbloms warm gezeichneter Santa – menschlich, freundlich, zugewandt – verlieh der Figur schliesslich ein einheitliches Erscheinungsbild. Dieses etablierte sich mit der Verbreitung amerikanischer Popkultur nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit.

Post für den Weihnachtsmann

Post für den Weihnachtsmann

In der Adventszeit schreiben viele Kinder aus der ganzen Schweiz Briefe an den Weihnachtsmann. Alleine letztes Jahr sind bei der Post 32 518 Weihnachtsbriefe eingegangen. Damit auch jedes Kind rechtzeitig eine Antwort vom Weihnachtsmann erhält, helfen neun Wichtel bei der Bearbeitung der Post. In der Zentrale in Cadenazzo TI arbeiten sie auf Hochtouren.

06.12.2024

Mehr zu Weihnachten

Brauchtum. Sankt Nikolaus zieht in Freiburg über 30'000 Menschen an

BrauchtumSankt Nikolaus zieht in Freiburg über 30'000 Menschen an

Leute. Diane Kruger feiert Weihnachten mit Ente, Rotkohl, Klössen

LeuteDiane Kruger feiert Weihnachten mit Ente, Rotkohl, Klössen

«Bin ich verrückt?». Influencerin verlegt Geburtstag der Tochter – weil er zu nahe an Weihnachten liegt

«Bin ich verrückt?»Influencerin verlegt Geburtstag der Tochter – weil er zu nahe an Weihnachten liegt

Meistgelesen

Vonn stellt klar: «Das war schlechte Kommunikation und hatte nichts mit ihr zu tun»
Zahl der Toten auf 16 gestiegen +++ Netanjahu wirft Australien Tatenlosigkeit gegen Judenhass vor
Hier fliegen 200 Weissstörche zum Übernachten ein
Britische Star-Autorin hinterlässt fünf Kindern ein Millionen-Erbe
Urs Fischers Mainz knöpft den Bayern einen Punkt ab