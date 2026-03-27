Diese Good News geben uns jetzt Hoffnung

Während Kriege und Krisen die Schlagzeilen bestimmen, sorgen positive Entwicklungen auch in der Schweiz für Hoffnung. Keystone; Bildmontage blue News

Ein Babyboom beim dicksten Papagei der Welt oder mehr Inklusion bei der SBB: Trotz dominierender Krisenmeldungen gibt es sie – die guten Nachrichten. Sieben Beispiele, die zeigen, dass Fortschritt möglich ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagmorgen machte die eigenständige Rettung des gestrandeten Buckelwals positive Schlagzeilen.

Die Nachrichtenlage wird allerdings zumeist von negativen Meldungen bestimmt.

Dabei gibt es durchaus Postives zu berichten: Fortschritte zeigen sich unter anderem bei Inklusion im ÖV, der Rückkehr des Fischotters und verbesserter Luftqualität in Grossstädten. Mehr anzeigen

Die Nachricht ging um die Welt: Der vor der deutschen Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat sich am Freitagmorgen selbstständig befreien können – selbst wenn das Happy End, sprich die Rückkehr in den Atlantik, noch ungewiss ist. In Zeiten, in denen Kriege, Brandkatastrophen oder steigende Benzinpreise die Schlagzeilen dominieren, dürfte die erfeuliche Meldung des tapferen Meeressäugers für viele heilend auf das emotionale Wohlbefinden gewirkt haben.

Negative Schlagzeilen dominieren traditionell die Nachrichtenlage. Good News wirken hier wie ein Gegengewicht: Sie bieten kurze Momente der Entlastung und geben das Gefühl, dass nicht alles schlecht ist.

Darum nachfolgend sieben Entwicklungen, die richtig gut laufen.

Sonnenblumen im Zug

Die SBB bieten Sonnenblumenbändel jetzt in der ganzen Schweiz an. Keystone

Die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, mag für viele das Normalste der Welt sein – aber nicht für alle. In puncto Inklusion haben die SBB kürzlich gute Neuigkeiten verkündet: Der Sonnenblumen-Umhängebändel für Reisende mit unsichtbaren Behinderungen ist ab sofort schweizweit in allen SBB-Reisezentren erhältlich. Das sogenannte Sunflower Lanyard war zunächst ab Sommer 2025 in den Regionen Zürich, Lausanne und Genf sehr erfolgreich eingesetzt worden.

Das Interesse sei nach wie vor gross und die Resonanz sehr positiv, teilten die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Es seien bereits über 10'000 Bändel verteilt worden. Eine Umfrage bei über 1100 Personen nach der Pilotphase habe gezeigt, dass der Wunsch nach einer schweizweiten Einführung des Bändels gross sei. Ab sofort sei das Sunflower Lanyard daher nun in allen SBB-Reisezentren erhältlich.

Der grüne Schlüsselbändel mit gelben Sonnenblumen ist für Personen vorgesehen mit Beeinträchtigungen wie etwa Autismus, ADHS oder Parkinson, die nicht sichtbar sind. Er soll signalisieren, dass die tragende Person beispielsweise bei der Billettkontrolle womöglich mehr Geduld, Rücksicht oder Unterstützung braucht.

Der Fischotter kehrt zurück

Im Zoo Zürich kann der Fischotter schon längst beobachtet werden. Die Chancen für eine Sichtung in freier Wildbahn steigen in der Schweiz. Keystone

Erstmals seit 1935 ist im Kanton Solothurn wieder ein Fischotter nachgewiesen worden. Fachleute entdeckten im Januar in Selzach frische Spuren im Schnee, die eindeutig dem Fischotter zugewiesen werden konnten.

Dabei galt der Fischotter hierzulande lange als Opfer menschlicher Verfolgung. Ab 1888 wurde er per Gesetz systematisch ausgerottet – mit Jagdkursen, Prämien und Fallen. Zwar stellte man die Art 1952 unter Schutz, doch es war zu spät: 1989 verschwand das letzte Tier im Neuenburgersee, 1990 erklärte das Bundesamt für Umwelt das «Ende des Fischotters in der Schweiz».

Doch die Behörden haben die Rechnung ohne den tapferen Fischotter gemacht: Seit 2009 kehren einzelne Tiere aus Österreich und Frankreich zurück. Seither wurden Fischotter entlang von Aare, Rhein, Rhone, Ticino oder Inn nachgewiesen. Besonders entlang der Aare hat sich eine kleine Population gebildet, aus der nun wohl auch Tiere in neue Gebiete abwandern – wie aktuell nach Solothurn.

Doch die Rückkehr steht erst am Anfang: In der ganzen Schweiz leben schätzungsweise nur rund 20 Tiere. Der Fischotter gilt weiterhin als stark gefährdet. Umso bedeutender ist jeder einzelne Nachweis – wie jener in Selzach.

Saubere Luft in Grossstädten

In Grossstädten wie London hat sich die Luftqualität verbessert. Keystone

In mehreren grossen Metropolen zeigt sich 2026 ein klarer Trend: Die Luft wird besser. Laut einer aktuellen Analyse haben Grossstädte wie London, Peking oder Amsterdam ihre Schadstoffbelastung seit 2010 teils um über 20 bis 45 Prozent gesenkt.

Der Grund liegt in konkreten Massnahmen: strengere Abgasregeln, mehr Elektroautos, Ausbau von Veloinfrastruktur und Fahrverbote für besonders schmutzige Fahrzeuge. Gerade Europa und China treiben diese Entwicklung stark voran.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit. Luftverschmutzung gehört weltweit zu den grössten Gesundheitsrisiken – weniger Feinstaub bedeutet weniger Herz- und Lungenkrankheiten.

Luftverschmutzung ist also kein unlösbares Problem. Mit genügend Willen, klarer Politik und der richtigen Technologie lassen sich innert weniger Jahre messbare Verbesserungen erzielen.

Zahl der Unfalltoten in Autos auf Rekordtief

Trotz viel Verkehr ist die Zahl der Unfalltoten in Autos auf das tiefste Niveau seit 1992 gesunken. Keystone

Jeder Tote im Strassenverkehr ist einer zu viel und ganz bestimmt keine Good News. Aber die Entwicklung stimmt positiv: Im vergangenen Jahr sind auf Schweizer Strassen weniger Menschen ums Leben gekommen als noch 2024. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die das Bundesamt für Strassen letzte Woche veröffentlichte.

2025 starben demnach 214 Menschen im Schweizer Strassenverkehr, das sind 36 Personen weniger als im Vorjahr. Bei Autoinsassen sank der Wert sogar auf ein Rekordtief: 59 Menschen kamen in Personenwagen ums Leben – so wenige wie seit Beginn der Statistik im Jahr 1992 noch nie.

Dem positiven Trend zum Trotz: Die Zahl der Schwerverletzten hat sich erhöht, gleiches gilt auch für die Unfälle mit Velos und E-Bikes. Überproportional von Unfällen betroffen sind junge Töfffahrer*innen. Deshalb werden derzeit Anpassungen in der Ausbildung, etwa beim Inhalt oder bei der Dauer der praktischen Grundschulung für Motorrad-Fahrschülerinnen und -fahrschüler, oder eine Erhöhung des Mindestalters auf 18, diskutiert.

Bildung für Mädchen erreicht Höchststände

In Afghanistan verbot die Taliban-Regierung Mädchen den Besuch von weiterführenden Schulen und Universitäten. In dieser von Freiwilligen gegründeten Freiluft-Schule in Kabul sind auch Mädchen willkommen. Keystone

Immer mehr Mädchen weltweit erhalten Zugang zu Bildung. Seit 2015 sind rund 50 Millionen zusätzliche Mädchen eingeschult worden, gleichzeitig schliessen heute etwa 5 Millionen mehr Mädchen jede Bildungsstufe ab als noch vor wenigen Jahren. Auch langfristig zeigt sich der Trend: Die Zahl der Mädchen ohne Schulzugang ist seit 2000 um rund 39 Prozent gesunken.

Davon profitieren ganze Gesellschaften: Gebildete Mädchen verdienen später oft mehr Geld, was Familien aus der Armut holen kann. Sie heiraten nicht mehr im Kindesalter und bekommen gesündere Kinder. Gleichzeitig wächst die Wirtschaft, weil mehr qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Studien zeigen zudem, dass gebildete Frauen stärker mitentscheiden – politisch wie im Alltag – und so für mehr Stabilität und Gleichberechtigung sorgen. Kurz: Bildung für Mädchen ist einer der wirksamsten Hebel für Entwicklung weltweit.

Allerdings bleibt die Herausforderung gross: Noch immer sind gemäss UNICEF rund 119 Millionen Mädchen weltweit ohne Schulzugang.

Schweizer Museen geben Raubkunst zurück

Eine Auswahl von Benin-Objekte aus Schweizer Museen, die an Nigeria restituiert wurden. Keystone

Schweizer Museen wollen geraubte Kunstwerke nach Afrika rücküberführen. Dazu haben jetzt Genf und Zürich die Eigentumsrechte von 28 Benin-Bronzen und anderen Artefakten an Nigeria übertragen. Die Kunstwerke stammen nachweislich vom Raubzug der britischen Kolonialarmee im Jahr 1897. Weitere Rückgaben aus anderen Städten sind geplant.

Das Völkerkundemuseum der Universität Zürich gibt 14 Objekte an die Bundesrepublik Nigeria zurück, das Museum Rietberg in Zürich elf und das Musée d'ethnographie de la Ville de Genève weitere drei. Den Entscheid zur Restitution haben die Universität Zürich, die Stadt Zürich und die Stadt Genf gefällt.

Die entsprechende Eigentumsvereinbarung beziehungsweise das Restitutionsabkommen wurde am Freitag im Stadthaus in Zürich unterzeichnet. Anwesend war auch Olugbile Holloway, Generaldirektor der National Commission for Museums and Monuments (NCMM) in Nigeria.

Holloway war am letzten Freitag vor den Medien in Zürich voll des Lobes. «Ein Satz fiel mir immer wieder ein: Die Schweizer halten ihr Wort», sagte er. Die geplünderten Werke seien für ihn wie gekidnappte Kinder. Die Rückgabe zeige, dass Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen an einen Tisch sitzen und das richtige tun können.

Babyboom bei seltenen Kakapos

Zeigen sich derzeit besonders fortpflanzungsfreudig: Kakapos. Jake Osborne/Department of Conservation

Der Kakapo, der schwerste und einzige flugunfähige Papagei der Welt, lebt ausschliesslich in Neuseeland und ist stark vom Aussterben bedroht. Aktuell macht er aber positive Schlagzeilen: So viele Küken wie jetzt gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Noch in den 1990er-Jahren zählten Forschende nur rund 50 Tiere, heute sind es dank intensiver Schutzprogramme wieder über 230.

Der aktuelle Babyboom hängt eng mit einem natürlichen Phänomen zusammen. Der Kakapo pflanzt sich nur fort, wenn die Rimu-Harzeibe besonders viele Früchte trägt – was nur alle zwei bis vier Jahre geschieht. In diesem Jahr sind die Bedingungen ideal, und fast alle fortpflanzungsfähigen Weibchen waren bereit zu brüten.

#kakapo chicks Ongaonga-A2 and A3 on Pukenui during a health check. These chicks are “chalk” priority, meaning that they only get checked a few times before fledging (~75 days). They’re doing well. #kakapo2026 #conservation #wildlife



[image or embed] — Andrew Digby (@digs.bsky.social) 27. März 2026 um 10:43

Bisher wurden mehr als 240 Eier in 78 Nestern gezählt. Allerdings wird nur ein Teil davon tatsächlich zu gesunden Jungtieren heranwachsen. Trotzdem stimmt die Entwicklung optimistisch: Bereits 57 Küken leben, und ihre Fortschritte werden genau überwacht.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Kakapo-Weibchen Rakiura. Sie kann im Livestream dabei beobachtet werden, wie sie ein Küken grosszieht.

Dabei lief alles streng geplant: Forschende besamten Rakiura im Januar künstlich mit dem Sperma von drei Männchen. Die befruchteten Eier kamen in den Brutkasten, während sie sich weiter um andere, teils unbefruchtete Eier kümmerte. Später erhielt sie ein sogenanntes «Smart Egg», das Küken-Geräusche nachahmt. Jetzt kümmert sich Rakiura um ein Junges – das allerdings von einer anderen Henne namens Nora stammt.

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