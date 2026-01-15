  1. Privatkunden
Aus gutem Vorsatz wird Frust Diese 7 Fehler machen deine Sparziele sofort zunichte

Sven Ziegler

15.1.2026

Wer richtig spart, kann viel Geld zur Seite legen. (Symbolbild)
Wer richtig spart, kann viel Geld zur Seite legen. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Viele Menschen haben den Vorsatz, regelmässig Geld zur Seite zu legen. Wer aber seine Finanzen nicht organisiert, kann unbewusst Fallstricke übersehen. Die folgenden 7 Fehler zeigen, wie du deine Sparziele konsequent verfolgst und gleichzeitig flexibel bleibst.

Sven Ziegler

15.01.2026, 07:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer ohne Ziel oder Budget Geld spart, verliert schnell den Überblick und die Motivation.
  • Ein fehlender Notgroschen oder unkontrollierte Ausgaben können Sparpläne zunichtemachen.
  • Automatisiertes Sparen und der Schutz vor Inflation helfen, langfristig Vermögen aufzubauen.
Mehr anzeigen
Rechtlicher Hinweis
Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.

Viele Menschen nehmen sich vor, regelmässig Geld zur Seite zu legen. Doch ohne klare Struktur schleichen sich schnell Fehler ein.

blue News zeigt dir 7 typische Spar-Fehler und erklärt, worauf du achten solltest, damit deine Sparziele erreichbar bleiben – und dein Alltag trotzdem flexibel.

Sparen ohne Ziel oder Budgetplan

Ohne klare Ziele wird Sparen schnell abstrakt. Definiere zunächst, wofür du sparst: Ferien, eine Weiterbildung oder die Altersvorsorge. Eine strukturierte Finanzplanung ist entscheidend – auch etwa im Hinblick auf deine Pension.

So machst du’s richtig. Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld

So machst du’s richtigDiese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld

Ein Budgetplan hilft, Einnahmen und Ausgaben zu überblicken, Prioritäten zu setzen und Rücklagen systematisch zu bilden.

Keinen Notgroschen auf der Seite haben

Bevor du in Aktien oder Sachwerte investierst, solltest du drei bis sechs Monatslöhne als Notgroschen bereithalten. Unerwartete Ausgaben – Autoreparatur, Zahnarztrechnung oder Jobverlust – können sonst deine Investitionen gefährden.

Ein separates Sparkonto, auf das du im Notfall zugreifen kannst, schützt vor dem Aufnehmen von kostspieligen Krediten. 

Zu viele Spontankäufe oder Lifestyle-Inflation

Mit jeder Gehaltserhöhung wächst auch der Lebensstil – das nennt man Lifestyle‑Inflation. Grössere Wohnung, teureres Auto, ständig neue Gadgets: All diese Ausgaben lassen wenig Raum zum Sparen.

Notiere dir grössere Ausgaben und schlafe ein bis zwei Nächte darüber, bevor du kaufst. Plane ausserdem ein fixes Taschengeld für Konsum, damit du deine Sparrate konsequent einhalten kannst.

Falsches oder kein Sparkonto haben

Gebühren und tiefe Zinsen können die Rendite deines Ersparten auffressen. Vergleiche verschiedene Kontomodelle und wechsle zu einer Bank mit geringen Kontoführungsgebühren und attraktiveren Konditionen.

Überall lauern Geldfallen. Diese 7 Fehler bei deinem Vorsorge-Vertrag werden richtig teuer

Überall lauern GeldfallenDiese 7 Fehler bei deinem Vorsorge-Vertrag werden richtig teuer

Achte darauf, wie häufig du Geld abheben kannst und ob es Mindestsummen gibt. Möglicherweise lohnt sich ein separates Konto für deinen Notgroschen und eines für dein langfristiges Sparziel.

Investitionen lange aufschieben

Viele Personen warten, bis sie meinen, «genug» Kapital zu haben. Dabei ist Zeit einer der wichtigsten Faktoren für den Vermögensaufbau:

Je früher du mit kleinen Beträgen investierst, desto mehr profitierst du vom Zinseszinseffekt. Informiere dich über risikoarme Anlageformen, damit dein Geld nicht einfach auf dem Konto stagniert.

Mehr dazu liest du auch hier:

Geld verschwindet schnell. 9 Anlagefehler, die du unbedingt vermeiden solltest

Geld verschwindet schnell9 Anlagefehler, die du unbedingt vermeiden solltest

Inflation unterschätzen

Inflation lässt Geld an Kaufkraft verlieren. Wer sein Erspartes auf dem Girokonto belässt, bekommt zwar jederzeit Zugriff, riskiert aber, dass das Geld schleichend entwertet wird.

Eine Mischung aus Tagesgeld für den Notgroschen und Anlageprodukten wie ETFs oder Vorsorgefonds kann helfen, die Inflation auszugleichen und langfristig zu wachsen.

Sparrate nicht automatisieren

Regelmässiges Sparen fällt leichter, wenn du nicht jedes Mal aktiv daran denken musst. Richte einen Dauerauftrag ein, der kurz nach dem Gehaltseingang deine definierte Sparrate auf das Sparkonto überweist.

Du orientierst dich damit am «Pay‑yourself‑first»-Prinzip: Erst sparen, dann ausgeben. So vermeidest du, das Geld versehentlich für laufende Kosten zu verbrauchen.

