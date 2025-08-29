Diese 7 Fehler ruinieren deine Frühpensionierung

Wer frühzeitig in Pension gehen will, muss vorsorgen. KEYSTONE

Wer träumt nicht davon, früher aus dem Arbeitsleben zu verabschieden? Vorsicht! Die Frühpensionierung kostet viel. Wer sich nicht rechtzeitig informiert, riskiert massive Einbussen bei AHV und Pensionskasse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine vorzeitige Pension führt zu tieferen Renten in der 1. und 2. Säule; längere Rentendauer senkt den Umwandlungssatz.

Bei Vorbezug oder Aufschub der Rente bleiben AHV‑Beiträge bis zum Erreichen des Referenzalters geschuldet.

Ein Budgetplan und freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse helfen, Versorgungslücken zu schliessen. Mehr anzeigen

Wer träumt nicht davon, früher in Rente zu gehen? Doch wer den Schritt wagt, riskiert tiefe Einschnitte bei AHV und Pensionskasse. Frühpensionierte zahlen länger Beiträge, erhalten weniger Rente – und unterschätzen oft die wahren Kosten. Diese sieben Stolperfallen solltest du kennen.

Finanzielle Lücken unterschätzen

Viele denken, sie könnten einfach ein paar Jahre früher gehen und ein ungekürztes Einkommen geniessen. Doch eine Frühpensionierung führt zu erheblichen Einkommensverlusten. Die Pensionskassenrente ist niedriger, weil weniger Beitragsjahre vorhanden sind und der Umwandlungssatz sinkt.

Zudem entgehen dir Zinsen auf dem Alterskapital. Bei der AHV reduziert sich die Rente pro vorbezogenem Jahr – laut offizieller Berechnung um rund 6,8 Prozent pro Jahr. Das kann lebenslang zu mehreren Hundert Franken weniger pro Monat führen.

Budgetplan vergessen

Ein häufiger Fehler ist das Fehlen eines Budgetplans. Experten empfehlen deshalb, vor einer Frühpensionierung die finanzielle Lage genau zu prüfen und einen Budgetplan zu erstellen.

Nur so erkennst du, ob Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht sind oder ob durch die vorzeitige Pensionierung ein Loch entsteht. Wer die Kosten für Krankenkassenprämien, Steuern und Alltagsausgaben unterschätzt, merkt später, dass das Kapital schneller schmilzt als gedacht. Plane deshalb auch Reserven für unerwartete Ausgaben ein!

AHV-Beitragspflicht ignorieren

Viele Frühpensionierte glauben, dass sie keine AHV‑Beiträge mehr zahlen müssen. Das stimmt nicht: Bei Vorbezug der AHV bleiben die Beiträge bis zum Erreichen des Referenzalters geschuldet.

Wer nicht mehr arbeitet, muss sich als Nichterwerbstätiger bei der Ausgleichskasse anmelden und einen Mindestbeitrag bezahlen. Aktuell sind das mindestens 514 Franken pro Jahr. Wenn du weiter arbeitest, kannst du deine AHV‑Beitragspflicht begrenzen, indem du den Freibetrag von 16'800 Franken nutzt. Wer diese Regeln nicht kennt, riskiert Beitragslücken und Kürzungen.

Freiwillige Einkäufe verpassen

Eine Frühpensionierung verkürzt die Sparphase. Um die Rentenlücke zu verringern, raten Experten zu freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse. Swiss Life weist darauf hin, dass freiwillige Beiträge vor der Pensionierung das Alterskapital erhöhen und gleichzeitig die Steuerlast reduzieren.

Viele verzichten darauf oder tätigen die Einkäufe zu spät. Beachte allerdings, dass ein Einkauf in die Pensionskasse einer dreijährigen Sperrfrist unterliegt, wenn du später Kapital beziehen willst.

Überbrückungsleistungen vergessen

Zwischen dem Austritt aus dem Erwerbsleben und der ordentlichen Pension entstehen oft Einkommenslücken. Wer keine Überbrückungsrente aus der 2. Säule hat, muss diese Lücke aus Ersparnissen oder freiwilligen Einkäufen finanzieren.

Es gibt Modelle, bei denen die Pensionskasse eine temporäre Rente bis zum Referenzalter auszahlt. Informiere dich frühzeitig über die Konditionen bei deiner Pensionskasse.

Termine verpassen

Eine Frühpensionierung erfordert das Einhalten von Fristen: Du musst bei deiner Pensionskasse und der AHV rechtzeitig – oft mehrere Jahre vor dem Austrittsdatum – den Vorbezug anmelden. Laut Experten solltest du im Reglement nachschauen, ab welchem Alter ein vorzeitiger Bezug möglich ist, und bis wann du dich anmelden musst.

Wer diese Fristen verpasst, verpasst auch die Möglichkeit, Kapital statt Rente zu beziehen oder seinen Pensionsplan zu optimieren.

Teilpensionierung und Aufschub nicht erwägen

Vollständig aufzuhören, ist nicht die einzige Option. In der Schweiz ist eine Teilschritt‑Pensionierung ab 58 Jahren möglich; du kannst dein Pensum reduzieren und den entsprechenden Anteil der Altersleistungen beziehen. Viele übersehen diese Möglichkeit, obwohl sie steuerliche Vorteile bietet und den Übergang erleichtert. Ebenso ist ein Aufschub der AHV‑Rente möglich; je länger du arbeitest, desto höher fällt die Rente aus.

Wer diese Varianten ignoriert, verschenkt mögliche Rentensteigerungen oder eine flexible Ausgestaltung des Frühstarts in den Ruhestand.

