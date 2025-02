Diese farbige Säule hängt überall – ihre wahre Bedeutung bleibt oft verborgen

Solche Barberpoles sind auch in der Schweiz zu finden. Wikimedia Commons

Die rot-weiss-blauen Stangen vor Barbershops sind weltweit bekannt – doch kaum jemand kennt ihre Geschichte. Ursprünglich war sie ein Zeichen für eine ganz andere Dienstleistung, die im Mittelalter zum Alltag gehörte.

Rot symbolisiert Blut, Weiss die Bandagen – Blau wurde später in den USA ergänzt.

Die drehenden Stangen mit den typischen rot-weiss-blauen Streifen sind vor allem bei Barbershops für Herren zu finden. Doch was heute ein unverkennbares Markenzeichen für Friseure ist, hat eine lange und ungewöhnliche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht.

Bereits im 12. Jahrhundert war der sogenannte Barberpole ein Symbol, das anzeigte, dass in diesem Geschäft nicht nur Haare geschnitten, sondern auch medizinische Eingriffe wie der Aderlass durchgeführt wurden. Damals galt das Ablassen von Blut als Heilmittel gegen verschiedene Beschwerden.

Barbiere, die im Umgang mit scharfen Klingen geübt waren, übernahmen diese Aufgabe – besonders nachdem Papst Alexander III. im Jahr 1163 Geistlichen untersagt hatte, medizinische Eingriffe vorzunehmen.

Heute sind sie unverkennbare Symbole

Während Ärzte solche Arbeiten oft als zu banal empfanden, erweiterten Barbiere ihr Angebot. Die rot-weissen Streifen an den Pfosten symbolisierten dabei Blut und die Verbände, die nach dem Eingriff verwendet wurden. Einer Theorie zufolge steht die Stange selbst für den Stock, den Patienten während der Prozedur umklammerten – ähnlich wie der Stressball beim Blutspenden.

Mit der Zeit wurde der Barbierpfosten in den USA um eine blaue Linie ergänzt, vermutlich als Anspielung auf die amerikanische Flagge. Andere Interpretationen sehen darin eine Darstellung der Venen, die beim Aderlass punktiert wurden.

Heute sind die drehenden Barberpoles nicht nur ein unverkennbares Symbol für Friseurläden, sondern auch bekannt für eine optische Täuschung: Durch die Drehbewegung scheinen die Streifen vertikal zu wandern. In vielen Barbershops zeigt ein drehender Pfosten an, dass das Geschäft geöffnet ist – steht er still, bleibt die Tür geschlossen.