Diese Lebensmittel schützen deine Bauchspeicheldrüse

Welche Lebensmittel beugen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse vor? Hier ein paar Tipps, um die Funktion der Bauchspeicheldrüse zu unterstützen. Von A wie Artischocke bis Z wie Zitrone.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Artischocken, Beeren, Gewürze (z. B. Fenchel, Lorbeer), Kürbis, Knoblauch und Zitronen unterstützen die Bauchspeicheldrüse durch entzündungshemmende, antioxidative und zellschützende Eigenschaften.

Fettige, zuckerhaltige Speisen, Alkohol, Nikotin sowie schwer verdauliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und Kohl sollten reduziert werden, besonders bei bestehenden Problemen.

Ganzheitlicher Ansatz: Eine gesunde Ernährung, kombiniert mit Bewegung und Gewichtsregulation, fördert die Funktion der Bauchspeicheldrüse und hilft, Krankheiten wie Diabetes und Pankreatitis vorzubeugen. Mehr anzeigen

Zwischen Magen, Zwölffingerdarm und Milz sitzt die Bauchspeicheldrüse. Ohne dieses wichtige Organ funktionieren einige grundlegende Funktionen unseres Körpers nicht mehr. Zum Beispiel die Regulierung des Blutzuckergehalts, die mithilfe des von der Bauchspeicheldrüse erzeugten Insulins erfolgt.

Damit die Bauchspeicheldrüse weiterhin gute Dienste leistet, kannst du durch die Ernährung Unterstützung leisten.

Mit der richtigen Ernährung kannst du die Wahrscheinlichkeit, an Bauchspeicheldrüsenleiden zu erkranken, beeinflussen.

Was deine Bauchspeicheldrüse beispielsweise gar nicht mag, sind fettige und zuckerhaltige Speisen, Alkohol und Nikotin. Mit frischem Obst und Gemüse und bitteren Lebensmitteln dagegen tust du ihr Gutes.

Wir haben für dich zusammengetragen, welche Essen Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse vorbeugen oder gar lindern können.

Artischocken

Artischocken sind gesund für die Bauchspeicheldrüse. Am besten wird diese bei der Zubereitung schonend gedämpft. iStock/barmalini

Die Blütenfrucht Artischocke bringt ebenfalls viele Eigenschaften mit, die die Bauchspeicheldrüse in ihrer Funktion unterstützen und vor Erkrankungen schützen.

Damit die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe der Artischocke möglichst gut erhalten bleiben, solltest du die mild-nussige Frucht möglichst schonend zubereiten, zum Beispiel durch Dämpfen.

Beeren

Erdbeeren unterstützen die Funktion der Bauchspeicheldrüse. Franziska Gabbert/dpa-tmn

Wie wäre es mit einer bunten Mischung aus Erdbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren? Beerenobst enthält Antioxidantien, Faserstoffe und Polyphenole. Diese Substanzen wirken sich positiv auf den Blutzuckerspiegel, auf die Verdauung und auf Entzündungen und Zellschäden aus. Es kann also richtig fein sein, die Funktion der Bauchspeicheldrüse zu unterstützen!

Gewürze

Gewürze haben eine positive Wirkung. Ist die Speicheldrüse entzündet, lieber auf scharfe Gewürze verzichten. Miomente/dpa-tmn

Gewürze sorgen nicht nur für intensiven Geschmack, sie können auch die Verdauungsenzyme und Insulinproduktion Ihrer Bauchspeicheldrüse anregen.

Der Pankreas freut sich über Lorbeer, Anis, Fenchel, Kamille und Liebstöckel. Auf allzu scharfe Gewürze sollte eher verzichtet werden – besonders dann, wenn schon eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse besteht.

Kaffee

Es empfiehlt sich, nicht zu viel Kafi zu trinken. sda

Weil der Espresso so bitter ist, zählt er auch zu den Lebensmitteln, welche die Gesundheit der Bauchspeicheldrüse fördern.

Du darfst diesem Bedürfnis nach dem Wachmacher am Nachmittag also ruhig nachgehen. Espresso und andere Kaffeesorten sollten aber immer in Massen konsumiert werden, ansonsten überwiegen negative Effekte auf die Gesundheit den positiven.

Kürbis

Kürbis enthalten Enyzme, die die Zellerneuerung anregen. Florian Schuh/dpa-tmn

Kürbisse sind nicht nur bei Halloween-Fans beliebt, sondern auch bei der Bauchspeicheldrüse.

Sie enthalten Enzyme, die die Zellerneuerung in dem Organ anregen und es entlasten. So kann die orange Herbstfrucht den Vorstufen einer Zuckerkrankheit entgegenwirken oder eine bereits bestehende Diabetes-Erkrankung lindern.

Knoblauch

Wundermittel Knoblauch. Imago/Wirestock

Unterstützend und vorbeugend wirkt auch die geschmacksintensive Knollenfrucht Knoblauch.

Mit zahlreichen nützlichen Nährstoffen wie etwa schwefelhaltigen Verbindungen und Antioxidantien schützt der Knoblauch die Bauchspeicheldrüse vor Entzündungen und Zellschäden und reduziert das Risiko, an Diabetes, Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Pankreatitis zu erkranken.

Zitrone

Zitronen sind gesund, enthalten viel Vitamin C. Zitronen wirken entzündungshemmend. Daniel Karmann/dpa

Zitronen gelten allgemein als sehr gesund und so ist es nicht verwunderlich, dass sie auch der Bauchspeicheldrüse wohltun.

Mit viel Vitamin C, dem Ballaststoff Pektin und weiteren Inhaltsstoffen regen sie die Verdauung an, wirken entzündungshemmend und unterstützen einen langsamen Anstieg des Blutzuckers.

Fett und Zucker und Hülsenfrüchte meiden

Hülsenfrüchte gelten als schwer verdaulich. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Wenn du zu Pankreatitis neigen oder unter einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse leidest, solltest du besonders auf die Ernährung achten.

Neben den altbekannten Schädlingen wie Fett und Zucker gibt es noch ein paar weitere Speisen, die dann gemieden werden sollten. Dazu zählen beispielsweise auch Kohl oder Hülsenfrüchte, welche eigentlich als gesund gelten, aber schwer verdaulich sind.

Gesunde Lebensweise

Eine gesunde Ernährung helfen der Gesundheit. Sina Schuldt/dpa

Die Ernährungstipps sollten natürlich nicht isoliert betrachtet, sondern idealerweise in eine allgemein gesunde Lebensweise eingebettet werden. Die genannten Lebensmittel sollten Teil eines Speiseplans sein, der reich an unverarbeitetem Obst und Gemüse und möglichst frei von Fetten, Zucker, Alkohol und Nikotin ist.

Gesunder Lifestyle

Bewegung gehört auch zu einem gesunden Lifestyle. KEYSTONE

Die Ernährung ist nicht die einzige Stellschraube bei der Gesundheit deiner Bauchspeicheldrüse. Auch ausreichend Bewegung und die Vermeidung von Übergewicht tragen zu einem Pankreas bei, das bis ins hohe Alter gute Dienste leistet.

Krankheiten durch eine gesunde Lebensweise vorzubeugen, ist immer wesentlich einfacher, als sie nach Ausbruch wieder in den Griff zu bekommen oder zu behandeln.

