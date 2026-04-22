Der neue Roboter «Ace» spielt gegen den japanischen Tischtennismeister Yamato Kawamata. Keystone

Ein neuer Tischtennis-Roboter kann mit Spitzenspielern mithalten. In ersten Duellen hat der von Zürcher Ingenieuren mitentwickelte Roboter mit dem Namen «Ace» mehrere Elite-Athleten geschlagen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neuer Tischtennis-Roboter misst sich mit Profis und gewinnt einzelne Spiele gegen starke Gegner.

Das System erfasst den Ball präzise und berechnet mithilfe von KI optimale Schläge.

Die Ergebnisse zeigen, dass «Ace» erstmals das Niveau menschlicher Spitzenspieler erreicht und teilweise übertrifft. Mehr anzeigen

Hightech am Tischtennis-Tisch: Der Roboter «Ace» fordert Profis heraus – und gewinnt bereits erste Matches. Darüber berichten die Entwicklerinnen und Entwickler des Unternehmens «Sony» in einer am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» erschienenen Studie.

«Seit 1983 gab es verschiedene Tischtennisroboter, und weltweit laufen zahlreiche Tischtennis-Experimente – doch bis heute konnte kein solches System den Fähigkeiten menschlicher Spitzenspieler nahekommen», sagte Studienleiter Peter Dürr von «Sony AI» in Zürich.

In Tests gegen zwei japanische Profis hat «Ace» laut der Studie zwar beide Duelle verloren, aber eines von sieben Einzelspielen gewonnen. Gegen gute Amateurspieler siegte der Roboter in drei von fünf Duellen.

«Ace» verfolgt den Ball mit Kameras, die Position, Geschwindigkeit und Rotation erfassen. Ein KI-System lernte, Schläge optimal auszuführen.