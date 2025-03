Der neue Schweizer Astronaut Sieber hat keine Angst vor dem All

Der neue Schweizer Astronaut Marco Sieber hat keine Angst vor seinem bevorstehenden Flug ins All. «Es ist eigentlich ein sehr sicheres Business», sagte er am Montag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA, nachdem er sein Astronauten-Diplom erhalten hat. So richtig als Astronaut fühle er sich aber trotz abgeschlossener und bestandener Astronauten-Grundausbildung nicht. «Ich bin der Meinung, dass man erst richtig Astronaut ist, wenn man in den Weltraum geflogen ist», sagte der ehemalige Arzt. Bis es soweit ist, dürfte es aber mindestens noch zwei Jahre dauern: 2026 wird der erste der neuen Astronautinnen und Astronauten zur internationalen Raumstation ISS fliegen, danach bis 2030 jedes Jahr ein weiterer.

22.04.2024