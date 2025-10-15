CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt drastisch an

Extremereignisse wie Dürren werden infolge des menschengemachten Klimawandels immer verheerender. Armin Weigel/dpa (Archivbild)

Die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre ist 2024 so stark gestiegen wie nie zuvor. Was das für unser Klima bedeutet – und warum die WMO von einem Teufelskreis spricht.

DPA, Redaktion blue News, Agence France-Presse dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Konzentration von CO 2 in der Atmosphäre ist im letzten Jahr um 3,5 ppm gestiegen – der höchste Jahresanstieg seit Beginn der Messungen 1957.

Ursache für den Anstieg der Konzentration seien neben den von Menschen verursachten Treibhausgasen auch Wald- und Buschbrände.

Zugleich sinkt die Aufnahmefähigkeit von CO 2 in Wäldern und Ozeanen – selbst eine Folge des Klimawandels. Die WMO spricht von einem drohenden Teufelskreis.

Das Problem wurde im vergangenen Jahr durch das alle paar Jahre auftretende natürliche Wetterphänomen El Niño verschärft.

Die CO 2 -Konzentration hat über Jahrhunderte Auswirkungen auf das Klima, weil das Gas dort so lange verbleibt. Mehr anzeigen

Die Konzentration von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO 2 ) in der Atmosphäre ist 2024 drastisch gestiegen – so stark wie seit Beginn der modernen Messungen 1957 nicht. Die jährliche Zunahme habe sich seit den 1960er Jahren verdreifacht, berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in ihrem jährlichen Treibhausgas-Bulletin. Auch die Treibhausgase Methan (CH4) und Lachgas (Distickstoffoxid, N2O) sind auf Rekordwerte gestiegen.

In den 1960er Jahren lag der CO 2 -Anstieg pro Jahr demnach bei 0,8 ppm (parts per million – Teilchen pro Million Teilchen). Zwischen 2011 und 2020 betrug er durchschnittlich 2,4 ppm pro Jahr. Von 2023 auf 2024 stieg die Konzentration nun um 3,5 ppm. Damit erreichte die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre 2024 den Wert von 423,9 ppm.

Die CO 2 -Konzentration hat über Jahrhunderte Auswirkungen auf das Klima, weil das Gas dort so lange verbleibt. Nach 1000 Jahren seien noch etwa 15 bis 40 Prozent davon in der Atmosphäre, schätzen Experten. CO 2 entsteht etwa bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas – zum Beispiel bei der Strom- und Wärmeerzeugung, im Verkehr, in der industriellen Produktion sowie in Haushalten.

Die CO 2 -Konzentration steigt vor allem durch die Nutzung von fossilen Brennstoffen weiter an. dpa (Symbolbild)

WMO spricht von «Teufelskreis»

Die massiv gestiegenen Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre seien Anlass zu «ernsthafter Besorgnis», erklärte die WMO. Ursache für den Anstieg der Konzentration seien neben den von Menschen verursachten Treibhausgasen auch Wald- und Buschbrände. Gleichzeitig sinke die Aufnahmefähigkeit von CO 2 in Wäldern und Ozeanen – dies selbst sei eine Folge des Klimawandels. Die WMO spricht von einem drohenden Teufelskreis.

Das Problem wurde im vergangenen Jahr durch das alle paar Jahre auftretende natürliche Wetterphänomen El Niño verschärft, das für mehr Dürren etwa in Südamerika und im südlichen Afrika sowie für mehr Waldbrände sorgt. Bei Dürren können Ökosysteme weniger CO 2 aufnehmen.

2024 war das bislang wärmste Jahr seit der Industrialisierung (um das Jahr 1750), mit einer globalen Durchschnittstemperatur gut 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Auch die Ozeane waren im vergangenen Jahr so warm wie nie zuvor, sowohl an der Oberfläche als auch bis in 2000 Meter Tiefe.

Schlechte Nachricht für Pariser Klimaziel

Von der ausgestossenen CO 2 -Gesamtmenge verbleibt etwa die Hälfte in der Atmosphäre, die andere wird von Ökosystemen auf dem Land und in den Ozeanen aufgenommen. «Mit steigender globaler Temperatur nehmen die Ozeane weniger CO 2 auf, da die Löslichkeit bei höheren Temperaturen abnimmt, während die Landsenken in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt werden, unter anderem durch die Gefahr länger anhaltender Dürren», betont die WMO.

Die Treibhausgase müssten dringend drastisch gesenkt werden, heisst es weiter. Andernfalls sieht die Organisation das Pariser Klimaziel gefährdet, die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad und möglichst bei 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Zwar lag der Anstieg 2024 bereits über 1,5 Grad, für das Klimaziel geht es aber nicht um einzelne Jahreswerte. Vielmehr ist ein Anstieg über einen längeren Zeitraum von mindestens zehn Jahren relevant.

Die nun veröffentlichten WMO-Daten liefern einen Monat vor Beginn der nächsten UN-Klimakonferenz, die am 10. November im brasilianischen Bélem beginnt, Informationen über die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Ein zweiter UN-Bericht, der im November veröffentlicht werden soll, geht auf die Veränderungen ein, die zu den erhöhten Emissionen geführt haben.