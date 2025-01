Ein neu entdeckter Asteroid könnte 2032 die Erde treffen

Asteroid liefert riesige Lichtshow über dem Ärmelkanal

Ein kleiner Asteroid hat über dem Ärmelkanal in der Nacht zum Montag für ein ungewöhnliches Lichtschauspiel gesorgt. Der Himmelskörper namens Sar2667 drang in die Atmosphäre ein und war feuerballartig am Himmel zu sehen.

13.02.2023