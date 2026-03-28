  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aus Zoo ausgebüxt Ein Wasserschwein taucht unter – und wird im Biergarten gesichtet

Dominik Müller

28.3.2026

Capybaras werden online immer wieder als «entspannteste Tiere der Welt» bezeichnet.
Capybaras werden online immer wieder als «entspannteste Tiere der Welt» bezeichnet.
picture alliance / dpa

Ein ausgebüxtes Wasserschwein beschäftigt derzeit einen Zoo im Süden Englands. Spezialhundestaffeln, Wärmebilddrohnen und mehrere Einfangversuche blieben bislang erfolglos.

Redaktion blue News

28.03.2026, 13:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Wasserschwein Samba ist kurz nach dem Umzug in einen englischen Zoo ausgebrochen.
  • Trotz Suchaktionen mit Hunden und Wärmebilddrohnen wurde Samba nur vereinzelt gesichtet, etwa in einem Pub.
  • Der Zoo bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Mehr anzeigen

Kaum im neuen Zuhause, schon verschwunden: Das neun Monate alte Wasserschwein Samba ist kurz nach dem Umzug in den Marwell Zoo nahe der südenglischen Stadt Winchester ausgebrochen. Gemeinsam mit Schwester Tango war sie am 16. März aus Suffolk gekommen – beide nutzten die neue Umgebung zur Flucht.

Tango wurde schnell gefunden, Samba blieb verschwunden. Die Tiere verstecken sich bei Gefahr oft im Wasser. Zoo-Chefin Laura Read sagt laut «The Guardian»: «Wir haben Suchteams eingesetzt, darunter Spezialhundestaffeln sowie Wärmebilddrohnen.»

Samba wurde seither im Biergarten eines Pubs und am Flussufer gesehen. Einfangen liess sie sich nicht. Capybaras werden bis zu 66 Kilo schwer und sind überraschend schnell.

Zoo hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Der Zoo bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gefahr droht dem Tier kaum – natürliche Feinde gibt es in Grossbritannien nicht. Sorgen bereitet jedoch die Trennung von Schwester Tango, da die Tiere sehr sozial sind.

Schon vor 30 Jahren waren zwei Wasserschweine aus dem Zoo entkommen – ebenfalls in diesem Gebiet. Zuletzt wurde Samba am Fluss Itchen gefilmt, Einfangversuche scheiterten.

Video aus dem Ressort

Gabun in Zentralafrika: Ohne Hilfe schaffen es die Babyschildkröten kaum ins Meer

Gabun in Zentralafrika: Ohne Hilfe schaffen es die Babyschildkröten kaum ins Meer

Von 1000 jungen Meeresschildkröten überlebt eine. Umwelt- und Tierschutzorganisationen in Gabun in Zentralafrika helfen den Baby-Reptilien, zu überleben, und transportieren sie in Eimern vom Strand ins Meer.

27.03.2026

Mehr aus dem Ressort

Raumfahrt. Crew vor geplanter Nasa-Mondmission in Cape Canaveral eingetroffen

RaumfahrtCrew vor geplanter Nasa-Mondmission in Cape Canaveral eingetroffen

Rettungsaktion in der Ostsee. Buckelwal offenbar erneut gestrandet +++ Auf dieser Sandbank hängt der Wal fest

Rettungsaktion in der OstseeBuckelwal offenbar erneut gestrandet +++ Auf dieser Sandbank hängt der Wal fest

Was gerade überraschend gut läuft. Diese Good News geben uns jetzt Hoffnung

Was gerade überraschend gut läuftDiese Good News geben uns jetzt Hoffnung

Meistgelesen

Buckelwal offenbar erneut gestrandet +++ Auf dieser Sandbank hängt der Wal fest
Mehr als 20 US-Soldaten auf saudischem Stützpunkt verletzt +++ Zwei Häfen in Kuwait bei Angriffen beschädigt
Zwölfjähriger stirbt nach Messerangriff
Putin wird im eigenen Land immer unbeliebter – das sind die Gründe
Streit um McDonald's am Zürcher Limmatquai – jetzt mischt sich ein Weltstar ein