Capybaras werden online immer wieder als «entspannteste Tiere der Welt» bezeichnet. picture alliance / dpa

Ein ausgebüxtes Wasserschwein beschäftigt derzeit einen Zoo im Süden Englands. Spezialhundestaffeln, Wärmebilddrohnen und mehrere Einfangversuche blieben bislang erfolglos.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Wasserschwein Samba ist kurz nach dem Umzug in einen englischen Zoo ausgebrochen.

Trotz Suchaktionen mit Hunden und Wärmebilddrohnen wurde Samba nur vereinzelt gesichtet, etwa in einem Pub.

Der Zoo bittet die Bevölkerung um Hinweise. Mehr anzeigen

Kaum im neuen Zuhause, schon verschwunden: Das neun Monate alte Wasserschwein Samba ist kurz nach dem Umzug in den Marwell Zoo nahe der südenglischen Stadt Winchester ausgebrochen. Gemeinsam mit Schwester Tango war sie am 16. März aus Suffolk gekommen – beide nutzten die neue Umgebung zur Flucht.

Tango wurde schnell gefunden, Samba blieb verschwunden. Die Tiere verstecken sich bei Gefahr oft im Wasser. Zoo-Chefin Laura Read sagt laut «The Guardian»: «Wir haben Suchteams eingesetzt, darunter Spezialhundestaffeln sowie Wärmebilddrohnen.»

Samba wurde seither im Biergarten eines Pubs und am Flussufer gesehen. Einfangen liess sie sich nicht. Capybaras werden bis zu 66 Kilo schwer und sind überraschend schnell.

Meet Samba, she's on the run from her zoo in Hampshire, while her keepers are trying to get her back home safely.



Samba escaped with her sister Tango, who was quickly found and returned by the team from Marwell Zoo. pic.twitter.com/SPESmFpvLI — Capybara (@Capybaras_Daily) March 25, 2026

Zoo hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Der Zoo bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gefahr droht dem Tier kaum – natürliche Feinde gibt es in Grossbritannien nicht. Sorgen bereitet jedoch die Trennung von Schwester Tango, da die Tiere sehr sozial sind.

Schon vor 30 Jahren waren zwei Wasserschweine aus dem Zoo entkommen – ebenfalls in diesem Gebiet. Zuletzt wurde Samba am Fluss Itchen gefilmt, Einfangversuche scheiterten.

Video aus dem Ressort