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Alarm aus dem Labor Einige Antibiotika-Resistenzgene machen Erreger aggressiver

SDA

23.4.2026 - 22:19

Eine Petrischale, in der sich ein Nährboden mit harmlosen Darmbakterien befindet. Der Grossteil der Escherichia coli (E. coli)-Bakterien, die für die Studie eingesetzt wurden, gehört zu den nützlichen Darmbewohnern. 
Eine Petrischale, in der sich ein Nährboden mit harmlosen Darmbakterien befindet. Der Grossteil der Escherichia coli (E. coli)-Bakterien, die für die Studie eingesetzt wurden, gehört zu den nützlichen Darmbewohnern. 
Symbolbild: Kestone

Sie sind schon schwer zu bekämpfen – doch jetzt werden sie auch noch aggressiver: Forscher zeigen, dass bestimmte Antibiotika-Resistenzgene nicht nur schützen, sondern Bakterien noch gefährlicher machen. Eine Entdeckung, die die Medizin aufschrecken dürfte.

Keystone-SDA

23.04.2026, 22:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forscher entdecken neue Risiken bei Antibiotikaresistenzen.
  • Bestimmte Gene machen Bakterien widerstandsfähiger und aggressiver.
  • Das Gute: Die Ergebnisse könnten neue Therapien ermöglichen.
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Gewisse Antibiotika-Resistenzgene sind eine doppelte Gefahr: Sie machen Bakterien nicht nur widerstandsfähig gegen Antibiotika, sondern erhöhen auch deren krankmachendes Potenzial. Das zeigt eine neue Studie. Die Forschungsergebnisse seien in der Fachzeitschrift «mBio» veröffentlicht worden, teilte die Universität Freiburg am Donnerstag mit.

Die Wissenschaft ging bisher davon aus, dass der Erwerb von Resistenzgenen für Bakterien mit hohen Energiekosten verbunden ist. Die Forschungsgruppe um Laurent Poirel von der Uni Freiburg widerlegte diese Annahme nun. In Versuchen mit dem Bakterium Escherichia coli untersuchten die Forschenden Gene, die den Bauplan für sogenannte AmpC-Enzyme enthalten. Diese Enzyme verleihen dem Bakterium eine Resistenz gegen häufig eingesetzte Antibiotika.

Erreger breiten sich schneller aus

Die Forschenden wiesen nach, dass bestimmte Varianten dieser Gene die Physiologie des Bakteriums verändern. Anstatt Energie zu sparen, indem sie die Produktion von Fortbewegungsorganen drosseln, kurbelten die Bakterien mit diesen Genen die Produktion dieser Organe an. Dadurch wurden die Bakterien mobiler – das macht die Erreger gefährlicher. Sie können sich am Infektionsort besser vermehren und ausbreiten.

Diese Ergebnisse sollen laut der Universität den Weg für weitere Forschung ebnen. Ziel sei es herauszufinden, welche der zahlreichen Resistenzgene ebenfalls eine solche doppelte Wirkung haben. In Zukunft könnten so gezielt Medikamente entwickelt werden, welche die krankmachende Wirkung der Bakterien senken.

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