Forscher verblüfft Eis in der Arktis schmilzt seit Jahren kaum noch

Maximilian Haase

21.8.2025

Das Eis der Artis geht trotz fortschreitender Erderwärmung langsamer zurück, wenn auch nur vorübergehend.
Das Eis der Artis geht trotz fortschreitender Erderwärmung langsamer zurück, wenn auch nur vorübergehend.
David Goldman/AP/dpa

Trotz steigender globaler Temperaturen geht das Eis im arktischen Meer seit 2005 kaum noch zurück. Forschende sind überrascht – und warnen trotzdem: Diese Verlangsamung ist nur vorübergehend.

Maximilian Haase

21.08.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2005 stagniert die Fläche des arktischen Meereises – eine Folge natürlicher Klimaschwankungen.
  • Wissenschaftler sehen darin keine Entwarnung, sondern eine kurzzeitige Atempause vor einer beschleunigten Schmelze.
  • Die langfristigen Trends bleiben eindeutig: Das Eis wird dünner, das Klima heisser – und die Zeit zum Handeln knapp.
Mehr anzeigen

Die Eisschmelze in der Arktis hat sich deutlich verlangsamt – das belegen neue Forschungsergebnisse, die selbst Klimawissenschaftler überraschen. Demnach lässt sich seit 2005 kein statistisch signifikanter Rückgang der Meereisfläche mehr feststellen. Das ist bemerkenswert, weil der Ausstoss von Treibhausgasen in diesem Zeitraum weiter zugenommen hat.

Forscher führen diesen unerwarteten Trend auf natürliche Schwankungen im Klimasystem zurück. Insbesondere grossräumige Veränderungen in den Meeresströmungen des Atlantiks und Pazifiks könnten vorübergehend dafür sorgen, dass weniger warmes Wasser in den Arktischen Ozean gelangt und so das Schmelzen bremst.

Wegen Gletscherschmelze. Alter Skilift taucht nach 50 Jahren wieder auf

Wegen GletscherschmelzeAlter Skilift taucht nach 50 Jahren wieder auf

«Es ist nur eine Atempause»

«Es ist überraschend, dass wir angesichts der Diskussion über eine mögliche Beschleunigung der globalen Erwärmung über eine Verlangsamung sprechen», sagt Dr. Mark England, Hauptautor der Studie, dem britischen «Guardian». Er leitete die Forschung zunächst an der Universität Exeter und arbeitet inzwischen an der University of California, Irvine.

«Die gute Nachricht ist: Vor 10 bis 15 Jahren befürchteten einige, dass die Arktis bereits vor 2020 eisfrei sein könnte. Diese natürliche Variabilität hat uns etwas Zeit verschafft – aber sie ist nur eine Atempause. Wenn sie endet, wird es umso schneller gehen», warnt England.

Die Analyse stützt sich auf zwei verschiedene Datensätze zur Eisbedeckung seit 1979. Untersucht wurden alle Monate des Jahres – in jedem Fall zeigte sich die gleiche Verlangsamung. Computermodelle bestätigen: Solche Phasen können in einem Jahrhundert mehrfach auftreten. Doch danach beschleunigt sich das Schmelzen wieder, wie sämtliche Simulationen zeigen.

Neuer Bafu-Bericht. Hitze ist laut Bund das grösste Klima-Risiko für die Schweiz

Neuer Bafu-BerichtHitze ist laut Bund das grösste Klima-Risiko für die Schweiz

Klimawandel bleibt unbestritten

Die neue Studie bedeutet Wissenschaftlern zufolge nicht, dass sich das Eis erholt. Seit Beginn der Satellitenmessungen 1979 hat sich die Fläche des arktischen Meereises im September – dem jährlichen Minimum – halbiert. Zudem nimmt auch die Dicke des Eises kontinuierlich ab.

«Unsere Daten zeigen, dass die durchschnittliche Eisdicke im Oktober seit 2010 jährlich um 0,6 Zentimeter zurückgeht», erklärt Prof. Andrew Shepherd von der Northumbria University gegenüber der britischen Zeitung.

Auch Prof. Julienne Stroeve vom University College London relativiert die Ergebnisse: «Wir wissen, dass Klimaaufzeichnungen – ob bei der Temperatur oder beim Meereis – aufgrund innerer Schwankungen mehrere Jahre lang stagnieren können.» Ihre Berechnungen zeigen, dass für jede ausgestossene Tonne CO₂ rund 2,5 Quadratmeter Meereis im September verloren gehen.

Keine Entwarnung

Die Forscher betonen: Diese Entwicklung darf keinesfalls als Entwarnung verstanden werden. «Der Klimawandel ist unbestreitbar real, vom Menschen verursacht und bleibt eine ernste Bedrohung», so England. Die wissenschaftliche Grundlage sei eindeutig, und die Dringlichkeit für Massnahmen bleibe unverändert.

England warnte zudem eindringlich davor, das jetzige Phänomen für klimaskeptische Argumentationen zu missbrauchen: «Es ist wichtig, den Menschen zu erklären, was hier passiert. Sonst hören sie es von jenen, die es nutzen wollen, um unsere gesicherten Erkenntnisse zu untergraben.»

Mehr zum Thema

«Übertraf alle bisherigen Beobachtungen». Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen

«Übertraf alle bisherigen Beobachtungen»Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen

Antarktis-Bohrkern kommt nach Bern. «Weil das Eis so kostbar ist, können wir kein Risiko eingehen»

Antarktis-Bohrkern kommt nach Bern«Weil das Eis so kostbar ist, können wir kein Risiko eingehen»

Zehn Monate isoliert. Forscher in der Antarktis stecken fest und gehen aufeinander los

Zehn Monate isoliertForscher in der Antarktis stecken fest und gehen aufeinander los

