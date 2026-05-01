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Winzig, aber schmerzhaft Gefährliche «Elektro»-Ameise steht vor Schweizer Grenze

Valérie Passello

1.5.2026

Ihre Stiche sind schmerzhaft und können bei empfindlichen Personen stärkere Reaktionen auslösen.
Ihre Stiche sind schmerzhaft und können bei empfindlichen Personen stärkere Reaktionen auslösen.
Droits réservés: J. Casevitz-Weulersse

Sie ist kaum sichtbar – und könnte doch massive Schäden anrichten. Eine invasive Ameisenart breitet sich in Südfrankreich aus und rückt damit geografisch näher an die Schweiz. Experten warnen vor den Folgen für Natur und Mensch.

Valérie Passello

01.05.2026, 16:10

01.05.2026, 16:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die invasive «Elektro-Ameise» wurde kürzlich in Südfrankreich nachgewiesen und könnte auch in die Schweiz gelangen.
  • Die Art bedroht lokale Ökosysteme, da sie sich schnell vermehrt und einheimische Arten verdrängt.
  • Ihre Stiche sind schmerzhaft und können bei empfindlichen Personen stärkere Reaktionen auslösen.
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Die Bedrohung ist klein – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ameisenart Wasmannia auropunctata misst nur wenige Millimeter, gilt aber als eine der aggressivsten invasiven Arten weltweit. Wie die Westschweizer Redaktion von blue News berichtet, wurden in Südfrankreich kürzlich mehrere Vorkommen entdeckt – nur wenige Hundert Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.

Die sogenannte «Elektro-Ameise» stammt ursprünglich aus Südamerika. Vermutlich wurde sie über den internationalen Pflanzenhandel nach Europa eingeschleppt. Einmal etabliert, breitet sie sich schnell aus. Laut dem Lausanner Biologen Daniel Cherix bildet sie sogenannte Superkolonien mit zahlreichen Königinnen und Arbeiterinnen.

Das Problem liegt weniger in der einzelnen Ameise als in ihrer Organisation. Die Tiere vernetzen sich, züchten Blattläuse und verändern dadurch ganze Lebensräume. «Sie fördern Krankheiten und verdrängen einheimische Arten», erklärt Cherix gegenüber blue News.

Eine Myriade von elektrischen Ameisen greift eine Hand an.
Eine Myriade von elektrischen Ameisen greift eine Hand an.
Droits réservés: J. Casevitz-Weulersse

Hinzu kommt, dass die Art kein klassisches Nest baut. Stattdessen verteilt sie sich in kleinen Einheiten, etwa in Pflanzenresten am Boden. Das macht ihre Bekämpfung besonders schwierig.

Erste Funde in Frankreich

Wie unter anderem «Le Monde» berichtet, wurden im Département Var drei sogenannte Befallsherde festgestellt. Die Behörden haben reagiert und setzen Insektizide ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Solche Massnahmen sind entscheidend, denn sobald sich die Ameise etabliert hat, ist sie kaum mehr auszurotten. Das zeigen Erfahrungen aus anderen Regionen der Welt.

Für den Menschen wird die Ameise vor allem durch ihren Stich unangenehm. Anders als viele einheimische Arten beisst sie nicht, sondern sticht mit einem feinen Stachel.

Die Folge sind Schmerzen, die laut Experten deutlich intensiver sind als bei einheimischen Ameisen. «Wenn mehrere Tiere gleichzeitig stechen, bleibt das in Erinnerung», sagt Cherix.

Schweiz bisher verschont – noch

Offiziell wurde die Art in der Schweiz bislang nicht nachgewiesen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht bereits unbemerkt vorkommt. «Oft entdeckt man sie erst, wenn sie sich etabliert hat», erklärt der Biologe.

Die Arbeiterin ist 1,5 mm groß.
Die Arbeiterin ist 1,5 mm groß.
Droits réservés: J. Casevitz-Weulersse

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Ausbreitung ist die ebenfalls invasive Ameise Tapinoma magnum, die inzwischen in mehreren Schweizer Regionen vorkommt und lokal Probleme verursacht hat.

Wachsamkeit gefragt

Fachleute raten deshalb zur Vorsicht. Wer ungewöhnliche Ameisen beobachtet oder ungewöhnlich starke Reaktionen auf Stiche feststellt, sollte Proben an spezialisierte Stellen weiterleiten, etwa an das Naturkundemuseum in Lausanne.

Denn klar ist: Je früher invasive Arten erkannt werden, desto grösser sind die Chancen, ihre Ausbreitung zu stoppen.

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