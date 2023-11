Entdecker Don Walsh ist verstorben. Im Bild: Der Schweizer Ozeanforscher Jacques Piccard (rechts) und Don Walsh 1985 im Verkehrshaus in Luzern. (Archiv) Keystone

Entdecker Donald «Don» Walsh ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Zusammen mit dem 2008 verstorbenen Schweizer Ozeanforscher und Ingenieur Jacques Piccard stellte er am 23. Januar 1960 im Marianengraben den Rekord für den tiefsten Tauchgang auf.

Dort, im Pazifischen Ozean, tauchte Walsh gemeinsam mit Piccard bis auf eine Tiefe von 10'916 Meter.

Walsh verstarb am 12. November in seinem Haus in Myrtle Point, Oregon (USA) auf seinem Lieblingssessel, wie sein Sohn Kelly am Sonntag gegenüber der «New York Times» bekannt gab.

Der historische Tauchgang von Piccard und Walsh, damals Leutnant der US-Marine, war geheim gehalten worden, für den Fall, dass er scheitern würde, was durchaus möglich schien, da die gewaltigen Wellen des westlichen Pazifiks damals einige der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände des U-Boots beschädigt und mitgerissen hatten.

SDA