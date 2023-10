Von Sportplatz bis Kosmetik: EU verbietet Mikroplastik

Von Sportplatz bis Kosmetik: Mikroplastik steckt in vielen Produkten. Häufig landet es im Meer und in Tieren. Nun wird der Verkauf und Einsatz in verschiedensten Bereichen in der Europäischen Union schrittweise verboten. Das Verbot betrifft demnach beispielsweise Granulatmaterial auf Sportanlagen, Kosmetika wie Peelings oder Glitter, ebenso Spielzeug und Pflanzenschutzmittel.

29.09.2023