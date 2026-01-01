  1. Privatkunden
Nobelpreise Erstmals Frau an der Spitze von Nobelpreis-Institution

SDA

1.1.2026 - 04:30

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften vergibt die Nobelpreise für Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften. (Archivbild)
Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften vergibt die Nobelpreise für Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften. (Archivbild)
Keystone

Erstmals werden die Nobelpreise für Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr von einer Frau verkündet. Ellen Moons tritt zum Jahresstart den Posten als neue Generalsekretärin der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften an.

Keystone-SDA

01.01.2026, 04:30

Moons ist die erste Frau in diesem Amt seit der Gründung der Akademie im Jahr 1739. Die Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften (KVA) in Stockholm vergibt die Nobelpreise in den drei besagten Preiskategorien alljährlich.

Die gebürtige Belgierin war Mitte November auf der Hauptversammlung der KVA zur Nachfolgerin des bisherigen Generalsekretärs Hans Ellegren gewählt worden. Die 59-Jährige lebt seit gut 25 Jahren in Schweden und ist seit 2011 Physik-Professorin an der Universität von Karlstad. Seit 2022 gehörte sie dem Nobelkomitee an, das die Physik-Nobelpreisträger bestimmt.

Ein öffentliches Gesicht der Nobelpreise

Offiziell verkündet werden die Namen der Auserwählten in den Nobelpreis-Kategorien Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften vom Generalsekretär der Akademie – beziehungsweise nun von der Generalsekretärin. Zu Moons' Rolle gehören ausserdem die Leitung der Aktivitäten der Akademie und ihres Sekretariats. Sie ist damit die Geschäftsführerin der KVA. Formal steht darüber noch das Amt des Präsidenten der Akademie, der allerdings öffentlich weitaus weniger in Erscheinung tritt als die Generalsekretärin.

Die KVA ist eine von vier Institutionen, die Anfang Oktober die verschiedenen Nobelpreisträger ausrufen. Der Medizin-Nobelpreis wird von der Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts vergeben, der Literaturnobelpreis von der Schwedischen Akademie. Der Friedensnobelpreis wird als einzige der Auszeichnungen nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen – dort ist das norwegische Nobelkomitee für die Auswahl des Preisträgers zuständig.

