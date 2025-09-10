  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gesundheit Erstmals mehr Kinder und Jugendliche über- als untergewichtig

SDA

10.9.2025 - 02:32

Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef warnt vor weitgehenden Folgen der Fehlernährung. (Archivbild)
Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef warnt vor weitgehenden Folgen der Fehlernährung. (Archivbild)
Keystone

Erstmals sind Uno-Angaben zufolge weltweit mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig als unterernährt. Das zeigte ein am Dienstag vom Uno-Kinderhilfswerk veröffentlichter Bericht.

Keystone-SDA

10.09.2025, 02:32

10.09.2025, 02:35

Gemäss dem Bericht verdreifachte sich die Zahl der fettleibigen Menschen in diesem Alter zwischen den Jahren 2000 und 2022 auf einen Anteil von 9,4 Prozent. Der Anteil der untergewichtigen Kinder und Jugendlichen ging demnach im selben Zeitraum um fast vier Prozentpunkte zurück und liegt bei 9,2 Prozent.

«Wenn wir über Mangelernährung sprechen, geht es nicht mehr nur um untergewichtige Kinder», erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. «Fettleibigkeit ist ein wachsendes Problem, das sich auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern auswirken kann. Stark verarbeitete Lebensmittel ersetzen zunehmend Obst, Gemüse und Proteine in einer Lebensphase, in der Ernährung eine entscheidende Rolle für das Wachstum, die kognitive Entwicklung und die psychische Gesundheit von Kindern spielt», warnte sie.

Insgesamt waren den jüngsten verfügbaren Daten von 2022 zufolge 391 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 19 Jahren von Übergewicht betroffen, heisst es in dem Bericht. 188 Millionen seien sogar fettleibig, also adipös.

Fast alle Regionen betroffen

Fettleibigkeit ist laut Unicef erstmals in fast allen Weltregionen häufiger als Untergewicht. Ausgenommen davon seien die Länder, die südlich der Sahara liegen und südasiatische Staaten.

Die weltweit höchsten Adipositas-Raten bei fünf- bis 19-Jährigen weisen demnach die pazifischen Inselstaaten auf. Hier haben sich die Werte laut Unicef seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Im Inselstaat Niue beispielsweise seien 38 Prozent der Kinder und Jugendlichen fettleibig, auf den Cookinseln liege ihr Anteil bei 37 und in Nauru bei 33 Prozent. Der Grund für diese Zunahme sei vor allem der Wechsel von traditioneller Ernährung hin zu billigen, energiereichen importierten Lebensmitteln.

Aber auch in Chile seien 27 Prozent der fünf- bis 19-Jährigen fettleibig. In den USA und den Vereinigten Arabischen Emirate seien es jeweils 21 Prozent.

Vermarktung ungesunder Lebensmittel

Die Gründe sind laut Unicef «stark verarbeitete Lebensmittel und Fast Food mit einem hohen Gehalt an Zucker, raffinierter Stärke, Salz, ungesunden Fetten und Zusatzstoffen». Diese Art von Lebensmittel seien zum einen preiswert und würden an Orten, an denen sich Kinder aufhielten, «aggressiv vermarktet». Zudem erreiche die Werbung der Lebensmittel- und Getränkekonzerne die Kinder und Jugendliche über digitale Kanäle.

Das Kinderhilfswerk warnt vor weitgehenden Folgen der Fehlernährung. Übergewichtige Kinder fehlten häufiger in der Schule, hätten Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und seien häufiger Mobbing ausgesetzt. Übergewicht und Fettleibigkeit könnten sich zudem ein Leben lang schädlich auf die Gesundheit auswirken und führten zu hohen Kosten für die Gesundheitssysteme sowie sinkender wirtschaftlicher Produktivität.

Meistgelesen

60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Versehentlicher Anruf bringt die Ermittler auf eine grausige Spur
Hamas: Israels Angriff auf Verhandlungsteam in Katar gescheitert +++ Katar: Wurden über Israels Angriff nicht vorab informiert

Videos aus dem Ressort

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Ein kurzes Offline-Intermezzo – und das Netz rastet wegen Trump aus. Blogs, Bots und Meme stürzen sich auf die Spekulation. Unser Video zeigt, warum Donald Trump in Sachen «Todesmeldung» ein Sonderfall bleibt.

03.09.2025

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Ein Riesen-Oktopus umarmt eine Taucherkamera – und das Netz ist begeistert. Doch hinter der scheinbaren Kuschelei steckt mehr, als man denkt. Im blue News-Video erfährst du, warum der Krake so anhänglich ist.

01.09.2025

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Vor 40 Jahren wurde das Wrack der Titanic entdeckt – jetzt gibt ein 3D-Modell exklusive Einblicke. Die Aufnahmen zeigen jeden Winkel des Luxusdampfers und seine dramatischen Untergangsspuren.

01.09.2025

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Titanic-Wrack vor 40 Jahren wiederentdeckt – Neue 3D-Scans zeigen die letzten Stunden des legendären Luxusdampfers

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Himmelsspektakel. Die Erde taucht den Mond in ihren Schatten

HimmelsspektakelDie Erde taucht den Mond in ihren Schatten

Seit 40 Jahren unterwegs. Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

Seit 40 Jahren unterwegsDer einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

Sprungbrett ins All. Europas Raumfahrt-Hoffnung liegt nördlich des Polarkreises – und tief im Wald

Sprungbrett ins AllEuropas Raumfahrt-Hoffnung liegt nördlich des Polarkreises – und tief im Wald