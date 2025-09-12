  1. Privatkunden
Auszeichnung ETH-Klimaforscherin mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet

SDA

12.9.2025 - 17:18

Sonia Isabelle Seneviratne, Klimawissenschaftlerin der ETH Zürich, wird mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt. (Archivbild)
Sonia Isabelle Seneviratne, Klimawissenschaftlerin der ETH Zürich, wird mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt. (Archivbild)
Keystone

Die Schweizer Klimaforscherin Sonia Isabelle Seneviratne von der ETH Zürich erhält den Deutschen Umweltpreis 2025. Sie teilt den mit 500'000 Euro dotierten Preis mit dem Geschäftsführungsduo des Stahlverzinkungsunternehmens Zinq.

Keystone-SDA

12.09.2025, 17:18

Die ETH-Professorin habe durch neue Forschungsmethoden und mittels bahnbrechenden Studien zur Land-Klima-Dynamik Wechselwirkungen von Bodenfeuchte, Vegetation, Verdunstung und Atmosphäre im internationalen Diskurs sichtbar gemacht, teilte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt am Freitag mit.

Dank Seneviratne berücksichtigten globale Klimamodelle Faktoren wie Bodenfeuchte, Vegetation und Verdunstung deutlicher als zuvor, heisst es weiter. Durch vermehrte Trockenheit infolge des Klimawandels sei die Ökosystemfunktion von Landvegetation als Speicher für klimaschädliche Treibhausgase wie Kohlendioxid in Gefahr, würden die Erkenntnis der «brillanten Klimawissenschaftlerin» lauten.

Der Deutsche Umweltpreis wird am 26. Oktober in Chemnitz verliehen.

