PolitikEthikkommission fordert mehr Respekt bei Geburten
SDA
21.5.2026 - 12:25
Eingriffe ohne Einwilligung, Druck durch Fachpersonen, unnötige Schmerzen: Die Nationale Ethikkommission sieht in der Schweizer Geburtshilfe «erheblichen Handlungsbedarf».
Keystone-SDA
21.05.2026, 12:25
SDA
In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme fordert sie, dass die Rechte von Gebärenden konsequenter geschützt werden.
Medizinische Eingriffe dürften auch während der Geburt nur mit freier und informierter Zustimmung der gebärenden Person erfolgen, betont die Nationale Ethikkommission (NEK). Dennoch berichtet in der Schweiz mehr als ein Viertel der Gebärenden von negativen Erfahrungen – etwa von unnötigen oder unnötig schmerzhaften Untersuchungen, Eingriffen ohne Einwilligung, Einschüchterung, Druck oder anderem informellem Zwang durch das Personal.
Die Kommission bezeichnet die Geburt als Situation besonderer Verletzbarkeit. Gebärende befänden sich gegenüber medizinischem Fachpersonal in einem Abhängigkeitsverhältnis und seien auf respektvolle, kompetente Betreuung angewiesen. Gleichzeitig zeigten sich laut NEK im Umgang mit schwangeren und gebärenden Personen geschlechtsspezifische Stereotype stärker als in anderen Bereichen. Dies erhöhe das Risiko für Abwertungen, Diskriminierungen und Übergriffe.
Klare Signale notwendig
Um Zwang und Gewalt zu verhindern, fordert die NEK eine bessere Umsetzung bestehender rechtlicher und medizinethischer Normen. Es brauche ein klares Signal, dass geltende Rechte auch unter der Geburt zu respektieren seien. Konkret schlägt die Kommission medizinethische Leitlinien der Fachgesellschaften sowie verbindliche interne Richtlinien in den Spitälern vor.
Zudem müssten Gebärende besser über ihre Rechte aufgeklärt werden. Auch genderspezifische Aspekte der Geburtshilfe sollten in der Aus- und Weiterbildung stärker thematisiert werden. Die NEK spricht sich zudem für eine Förderung der geteilten Entscheidungsfindung aus. Schliesslich müssten auch die politischen und institutionellen Rahmenbedingungen verbessert werden..
KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»
In Kriegsspielen greift die KI in 95 Prozent der Fälle zum Atomschlag: Katrin Yuan, Gründerin des Swiss Future Institute und Vorsitzende des AI Future Council, kommentiert und ordnet beim «Future Symposium» im März 2026 in Zürich ein.
30.03.2026
KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?
Was sieht eigentlich eine Maus? Britische Forscher zeigten Mäusen kurze Videos und zeichneten ihre Gehirnaktivität auf. Mithilfe von KI rekonstruierten sie daraus später Bilder, die zeigen, was die Tiere gesehen haben könnten.
19.03.2026
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.
06.01.2026
KI, Waffen und die Auslöschung: «Wir sind noch nicht so weit»
KI rekonstruiert Bilder aus dem Mäusehirn: Sehen die kleinen Nager unsere Welt so?
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder