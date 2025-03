Start der Ariane-6 zu ihrem Jungfernflug im letzten Sommer. (Archivbild/Stephane Corvaja/European Space Agency via AP) Keystone

Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals für einen kommerziellen Flug ins All gestartet. Die Rakete hob am Donnerstag vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus ab. Die Ariane 6 fliegt auch dank der Schweiz.

Ihren Jungfernflug hatte die Rakete im vergangenen Sommer weitgehend erfolgreich absolviert. Europa kann mit der Ariane 6 eigenständig grössere Satelliten in den Weltraum bringen. An Bord hat die Ariane 6 einen Satelliten der französischen Luftwaffe.

Die neue europäische Trägerrakete Ariane-6 fliegt auch dank der Schweiz. Als eines von 13 Ländern ist die Schweiz am Ariane-Programm beteiligt. Ausserdem haben Schweizer Unternehmen wichtige Teile der Rakete beigesteuert. So stammen die Spitze der Rakete und die Befestigung der Booster von Schweizer Unternehmen.