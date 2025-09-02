Bei der Wahl eines Finanz- oder Versicherungsberaters ist Vorsicht gefragt. (Symbolbild) Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn

Lebensversicherungen sollen die Hinterbliebenen absichern und Geld fürs Alter anlegen. Doch viele kombinieren Sparen und Risiko, unterschreiben lange Verträge und lassen sich von Renditeversprechen blenden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gemischte Lebensversicherungen sind teuer, unflexibel und oft mit falschen Renditeversprechen verbunden.

Für den Vermögensaufbau sind Säule 3a oder ETF-Sparpläne meist die bessere Wahl.

Verträge sollten nie sofort unterschrieben und immer sorgfältig geprüft werden. Mehr anzeigen

Aufpassen bei gemischten Lebensversicherungen

Gemischte Lebensversicherungen versprechen eine attraktive Rendite und einen Todesfallschutz. Doch Experten warnen, dass vor allem junge Leute solche Langzeitverträge meiden sollten: Sie binden Kapital und haben hohe Abschlusskosten. Die versprochenen Renditen sind oft unverbindlich, während die garantierte Leistung niedrig ist.

Besser: Trenne Sparen und Risiko. Eine reine Risikoversicherung sichert deine Familie im Todesfall ab, ist aber deutlich günstiger. Für den Vermögensaufbau eignet sich die steuerlich begünstigte Säule 3a oder ein Wertschriftensparplan.

Du lässt dich von Steuervorteilen blenden

Lebensversicherungen werden oft mit steuerlichen Argumenten beworben. Ein Säule‑3a‑Konto bietet die gleichen Steuervorteile bietet und ist oft flexibler. Zudem kannst du jedes Jahr den Anbieter wechseln und so von besseren Konditionen profitieren.

Prüfe daher, ob die Steuervorteile die hohen Gebühren und langen Laufzeiten einer Lebensversicherung aufwiegen. In vielen Fällen ist ein Vorsorgekonto oder ein ETF‑Sparplan die günstigere Alternative.

Du unterzeichnest einen Vertrag sofort

Versicherungsvertreter arbeiten häufig auf Provisionsbasis. Aber: Du solltest Angebote nie sofort unterschreiben: Man sollte darüber schlafen und eine Zweitmeinung bei unabhängigen Experten einholen. Ein Vergleichsportal oder eine Beratungsstelle kann objektiv bewerten, ob das Produkt zu deinem Bedarf passt.

Lass dich nicht drängen. Seriöse Berater nehmen sich Zeit für deine Fragen, zeigen Alternativen auf und erklären die Bedingungen verständlich. Nimm ein Angebot immer nach Hause und prüfe es in Ruhe.

Du kennst deine Bedürfnisse nicht

Lebensversicherungen sind hauptsächlich für Menschen mit finanziellen Verpflichtungen wie Familie, Hypothek oder Geschäftspartner gedacht. Experten betonen, dass man eine Lebensversicherung nur benötigt, wenn Hinterbliebene im Todesfall abgesichert werden müssen. Wer keine Angehörigen hat, braucht oft keinen Todesfallschutz.

Frage dich, ob deine Familie oder Geschäftspartner im Falle deines Todes finanziell leiden würden. Wenn nicht, lohnt sich eine Risikoversicherung kaum. Nutze stattdessen die Säule 3a oder ein Sparkonto zur Vermögensbildung.

Du unterschätzt die Vertragsdauer

Lebensversicherungen laufen oft 20 Jahre oder länger. Das ist vor allem für junge Menschen sehr lange. Bei solchen langfristigen Verträgen sollten deshalb nur garantierte Leistungen zu berücksichtigen und keine hohen Renditeprognosen erwartet werden. Zudem sind Rückkaufwerte in den ersten Jahren niedrig – ein vorzeitiger Ausstieg ist teuer.

Überlege dir, ob du deine finanzielle Situation über Jahrzehnte vorhersagen kannst. Wenn sich deine Lebensumstände ändern, du beispielsweise in die Arbeitslosigkeit rutscht oder dich scheiden lässt, ist eine flexible Anlageform sinnvoller.

Du liest die Versicherungsbedingungen nicht

Viele unterschreiben den Vertrag, ohne das Kleingedruckte zu studieren. Dass solltest du aber unbedingt tun. Experten empfehlen, innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Police Änderungen oder Unklarheiten zu melden – danach sind die Bedingungen bindend. Prüfe zum Beispiel, wie lange die Prämien zu zahlen sind, welche Ausschlüsse gelten und wie hoch die garantierte Auszahlung ist.

Lass dir alle mündlichen Zusagen schriftlich bestätigen. Nur so kannst du dich später darauf berufen.

Du gibst leichtfertig persönliche Daten weiter

Versicherungsvertreter bitten oft um Kontaktlisten für Neukunden. Das solltest du aber nicht tun. Achte auf deinen Datenschutz: Gib nur die Informationen preis, die für eine Offerte nötig sind. Je transparenter du mit persönlichen Daten umgehst, desto geringer ist das Risiko für Missbrauch.

Zudem sollte die Wahl deines Beraters nicht durch Freundschaft oder familiäre Beziehungen beeinflusst werden.