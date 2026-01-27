  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pinkeln für Beton Forschende sammeln Urin von Campern für Zement-Alternative

Gabriela Beck

27.1.2026

Wissenschaftler der Uni Stuttgart arbeiten an einem neuartigen Biobeton, der durch ein Biomineralisierungs-Verfahren aushärtet, das auf menschlichem Urin basiert.
Wissenschaftler der Uni Stuttgart arbeiten an einem neuartigen Biobeton, der durch ein Biomineralisierungs-Verfahren aushärtet, das auf menschlichem Urin basiert.
Bild: Katharina Kausche/dpa/Katharina Kausche

Urin als nachhaltige Alternative für Zement? Daran forscht ein Team der Universität Stuttgart. Für die nächsten Schritte braucht man allerdings hunderte Liter Harn − aber woher nehmen?

Redaktion blue News

27.01.2026, 21:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende der Universität Stuttgart entwickeln einen zementfreien Biobeton, bei dem mithilfe von Bakterien und menschlichem Urin Sand zu festem Baumaterial wird.
  • Das Verfahren gilt als vielversprechend, benötigt aber enorme Urinmengen und eine entsprechende Infrastruktur.
Mehr anzeigen

Forschende der Universität Stuttgart entwickeln aus Urin einen Beton, der ohne Zement auskommt und daher deutlich klimafreundlicher sein soll. Camper auf einer Reisemesse haben dafür literweise ihren Urin gespendet.

«Wir bauen auf Urin»: mit einem Aufsteller warben die Forschenden auf der Reisemesse CMT für Urinspenden. Statt ihn zu entsorgen, konnten Camper den Harn in Sammelcontainer schütten. Aufgebaut hat die Container das Team rund um Professor Lucio Blandini, Leiter des Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK).

Bis wenige Tage vor Ende der CMT seien etwa 100 Liter zusammengekommen, sagte Blandini. Die Forschenden hatten auf mehr gehofft. Denn bei der Herstellung des Biobetons sei Urin eine entscheidende Zutat.

Mischung wird tagelang mit Urin gespült

Konventioneller Beton besteht hauptsächlich aus Sand, Wasser und Zement als Bindemittel – einem Kleber, dessen Herstellung enorme Mengen klimaschädliches CO2 freisetzt. Die Stuttgarter Forschenden haben deswegen einen Biobeton entwickelt: Ohne Zement, dafür mit Bakterien.

Körper als Materiallager. Mars-Kolonisten könnten ihre Station mit Blut und Urin bauen

Körper als MateriallagerMars-Kolonisten könnten ihre Station mit Blut und Urin bauen

Dafür wird Sand mit einem bakterienhaltigen Pulver in Formen gefüllt und tagelang mit Urin gespült. Der Harnstoff im Urin wird dabei in Calciumcarbonat-Kristalle umgewandelt. Dabei härtet der Beton laut den Forschenden sogar schneller aus als herkömmlicher Zement.

Wie man die CO2-Bilanz von Beton reduzieren kann, beschäftigt die Branche. Mit einem Anteil von etwa sechs bis sieben Prozent an den weltweiten CO2-Emissionen müsse die globale Zementindustrie «ihren Beitrag zum Klimaschutz liefern», heisst es einer Studie des Vereins Deutscher Zementwerke (VDZ).

Je höher die CO2-Steuer, desto teurer wird Zement

So blicke die Betonbranche auch auf Verfahren, die Zement ersetzen könnten, erklärte Ulrich Lotz, Geschäftsführer Betonverbände Baden-Württemberg. Dabei gelte aber: «Ökologie kommt nur, wenn es ökonomisch mindestens gleichwertig, gleichpreisig und vielleicht sogar vorteilhaft ist.» Zement nennt er auch den «billigsten Kleber der Welt». Je höher aber die CO2-Steuer werde, desto teurer werde Zement.

Selbstheilende Fähigkeiten. Schweizer Forscher lüften Geheimnis um römischen Beton

Selbstheilende FähigkeitenSchweizer Forscher lüften Geheimnis um römischen Beton

Der «Charme» des Biobetons aus Stuttgart sei die Verfügbarkeit der Grundressourcen. «Die kosten nichts an sich», sagte er. Den Urin aber in solchen Mengen «einzufangen», dafür brauche es erst mal eine Infrastruktur.

Die Probekörper des Biobetons aus Stuttgart halten etwa einen Druck von 60 Megapascal aus. Das erlaube in der Theorie bereits erste Anwendungen wie etwa als Betonbausteine für tragende Mauerwerke, Stützen oder Pflastersteine.

Urin von Flugpassagieren und Festivalbesuchern

In Zukunft wollen die Wissenschaftler auch Bauteile wie Träger herstellen. Um grössere Betonstücke zu realisieren, brauchen sie allerdings hunderte Liter des menschlichen Abfallproduktes. Denn hochgerechnet auf einen Kubikmeter Biobeton benötigt das Verfahren etwa 26'000 Liter Urin.

Schweizerin erfindet Beton neu. Sie will den Klimakiller Zement ins Gegenteil verwandeln

Schweizerin erfindet Beton neuSie will den Klimakiller Zement ins Gegenteil verwandeln

Um an solche Mengen zu kommen, setzen die Forscher auf Kooperationspartner wie den Flughafen Stuttgart oder verschiedene Festivals. Dabei wollen sie auch herausfinden, wie es sich auswirkt, wenn im Urin Rückstände von Medikamenten, Drogen oder verschiedenen Hormonen sind. Denn bisher wurden die Versuche ausschliesslich mit dem Urin von Männern gemacht, die im Institut ihren Harn gespendet haben.

Die Messebesucher seien sehr interessiert an dem Projekt gewesen, sagte Professor Blandini. Auch wenn viele bei dem Satz «Wir wollen mit Urin bauen» zuerst schmunzeln mussten.

Das höchste gedruckte Bauwerk der Welt steht im Bündnerland

Das höchste gedruckte Bauwerk der Welt steht im Bündnerland

Im Bündner Passdorf Mulegns eröffnet Bundesrat Guy Parmelin am Dienstag das höchste gedruckte Bauwerk der Welt. Der 30 Meter hohe Turm aus einem 3D-Drucker der ETH ist als Hommage an die Bündner Zuckerbäcker gedacht.

20.05.2025

Mehr zum Thema

Wer wirklich daran verdient. «Man muss dem Geld folgen» – so verdrängt Zürich seine Mieter

Wer wirklich daran verdient«Man muss dem Geld folgen» – so verdrängt Zürich seine Mieter

Nur NEAT-Röhren waren teurer. SBB bauen Tunnel von Zürich nach Winterthur

Nur NEAT-Röhren waren teurerSBB bauen Tunnel von Zürich nach Winterthur

35'000 Franken pro Quadratmeter. Jetzt bauen Luxus-Immo-Firmen auch die Pfnüselküste um

35'000 Franken pro QuadratmeterJetzt bauen Luxus-Immo-Firmen auch die Pfnüselküste um

Meistgelesen

Meillard triumphiert nach Traumlauf – Odermatt fährt auf Platz vier
Alex Pretti war laut Präsident Trump kein Attentäter +++ Verletzter: Schusswaffenvorfall mit US-Beamten
«Eine Million Kubikmeter Fels und Eis könnten von heute auf morgen abstürzen»
Wirtschaftsbosse drängen Trump in offenem Brief zur Deeskalation
Victoria Beckham in Paris geehrt – Sohn Brooklyn fehlt