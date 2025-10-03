  1. Privatkunden
Gehirn stimulieren Forschende wollen Parkinson und Alzheimer mit Ultraschall behandeln

SDA

3.10.2025 - 21:00

Die Problematik der Ultraschall-Neuromodulation: Zu schwacher Ultraschall hat keinen Effekt, während eine zu starke Intensität das Gehirn schädigen kann. (Archiv)
Die Problematik der Ultraschall-Neuromodulation: Zu schwacher Ultraschall hat keinen Effekt, während eine zu starke Intensität das Gehirn schädigen kann. (Archiv)
KEYSTONE/Lino Mirgeler

Forschende haben ein Ultraschallgerät entwickelt, mit dem das Gehirn stimuliert werden kann. Diese Technik könnte Therapien gegen Alzheimer, Parkinson, Epilepsie oder Depressionen verbessern.

Keystone-SDA

03.10.2025, 21:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende in Zürich und New York haben ein Ultraschallgerät entwickelt, das das Gehirn durch die Schädeldecke hindurch präzise an bis zu fünf Stellen gleichzeitig stimulieren kann.
  • Diese Technik soll Grundlage werden für neue Therapien gegen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Epilepsie und Depressionen.
  • Als nächstes wird die Methode in Tierversuchen getestet, da Anwendungen am Menschen in einem so frühen Stadium nicht möglich sind.
Mehr anzeigen

Die Forschenden der ETH Zürich und aus New York entwickelten ein Gerät, mit dem sich im Gehirn erstmals bis zu fünf Punkte gleichzeitig stimulieren lassen, wie die ETH am Freitag mitteilte. Bisher sei dies höchstens ansatzweise oder sehr viel unpräziser möglich gewesen.

Die so genannte Neuromodulation erfolgt durch die Schädeldecke hindurch. Das Gerät wird auf den Kopf gerichtet, eine Operation ist nicht notwendig. «Je weniger intensiv der Ultraschall, desto sicherer ist das für das Gehirn», wird ETH-Professor Daniel Razansky in der Mitteilung zitiert.

Frühere Anläufe für eine Ultraschall-Neuromodulation litten oft an einem «Alles-oder-nichts-Effekt»: Zu schwacher Ultraschall hatte keinen Effekt, während eine zu starke Intensität zu einer unkontrollierten Erregung des ganzen Gehirns führte.

Ärztin warnt in offenem Brief. Ein wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen

Ärztin warnt in offenem BriefEin wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen

Dies war mit der Gefahr verbunden, das Hirn zu schädigen. Auch eine Überhitzung des Schädels und des Gehirns war eine mögliche Folge.

Als Nächstes wollen sich die Forschenden konkreten Anwendungen widmen und die Technologie an Mäusen testen. «Für unsere Forschung sind wir auf Tiere angewiesen», so Razansky. Es sei nicht möglich, Entwicklungen in einem so frühen Stadium an Menschen zu testen.

Neues Alzheimer-Medikament – «Das ist etwas Revolutionäres»

Neues Alzheimer-Medikament – «Das ist etwas Revolutionäres»

Das Mittel Lecanemab verlangsamte den Abbau im Gehirn bei Patienten mit Alzheimer im Frühstadium. Die Daten wurden Anfang dieser Woche vorgestellt.

02.12.2022

Mehr zum Thema

Durchbruch im Labor. Billiges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Durchbruch im LaborBilliges Spurenelement weckt Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer

Erkrankung unter 65 Jahren. Diese 15 Faktoren können eine frühe Demenz begünstigen

Erkrankung unter 65 JahrenDiese 15 Faktoren können eine frühe Demenz begünstigen

Zug um Zug gegen das Vergessen. So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

Zug um Zug gegen das VergessenSo wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar

