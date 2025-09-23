  1. Privatkunden
Unter Eispanzer verborgen Forscher entdecken 85 bisher unbekannte Seen in der Antarktis

Oliver Kohlmaier

23.9.2025

Unter kilometerdicken Eisschichten in der Antarktis sind viele subglaziale Seen verborgen. 
Unter kilometerdicken Eisschichten in der Antarktis sind viele subglaziale Seen verborgen. 
EPA/MICHAEL STUDINGER / NASA  (Archivbild)

Forscher haben 85 bisher unbekannte subglaziale Seen in der Antarktis entdeckt. Die Erkenntnisse könnten helfen, das Abschmelzen der Eisschilde besser vorherzusagen – und damit den weltweiten Anstieg des Meeresspiegels.

Redaktion blue News

23.09.2025, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Anhand von Satellitendaten haben Forscher 85 bisher unbekannte subglaziale Seen in der Antarktis entdeckt.
  • Die Gesamtzahl der bekannten Seen steigt damit um über die Hälfte auf 231.
  • Die subglazialen Seen beeinflussen die Bewegung und Stabilität der Gletscher und damit auch den globalen Anstieg des Meeresspiegels.
  • Die neuen Erkenntnisse könnten dabei helfen, den globalen Anstieg des Meeresspiegels besser vorherzusagen.
Mehr anzeigen

Sie sind verborgen unter kilometerdicken Eispanzern: Dennoch konnten Forscher mithilfe von Satellitendaten insgesamt 85 bisher unbekannte subglaziale Seen ausfindig machen. 

Damit sind auf dem Südkontinent nun 231 solcher Gewässer bekannt. Sie bilden einen wichtigen Teil der Struktur der Antarktis, beeinflussen die Bewegung und Stabilität der Gletscher und damit auch den globalen Anstieg des Meeresspiegels. 

Für die Studie werteten die Forscher Daten des ESA-Satelliten CryoSat aus, die dieser über einen Zeitraum von zehn Jahren gesammelt hat. Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie identifizierte auch neue Abflusswege unter der Eisdecke, darunter fünf miteinander verbundene subglaziale Seenetzwerke.

Massentourismus ins ewige Eis. Jetzt machen Influencer auch die Antarktis zum Spielplatz

Massentourismus ins ewige EisJetzt machen Influencer auch die Antarktis zum Spielplatz

Eisdecke hebt und senkt sich

Anhand der Beobachtungen mit CryoSat konnte das Forscherteam lokale Veränderungen in der Höhe der Eisoberfläche der Antarktis feststellen. Demnach hebt und senkt sie sich, wenn sich die Seen unter der Eisdecke füllen und entleeren. So konnten die Wissenschaftler subglaziale Seen erkennen und kartografieren sowie ihre Füll- und Entleerungszyklen im Laufe der Zeit beobachten.

Das Wissen über subglaziale Seen und Wasserströme in der Antarktis ist begrenzt, wird die Hauptautorin der Studie, Sally Wilson in einer Mitteilung der ESA zitiert. «Es ist unglaublich schwierig, unter diesen Bedingungen das Füllen und Entleeren subglazialer Seen zu beobachten, zumal dieser Vorgang mehrere Monate oder Jahre dauert», erklärt die Doktorandin von der Universität Leeds

Vor der Studie seien weltweit nur 36 vollständige Zyklen vom Beginn der subglazialen Füllung bis zum Ende der Entleerung beobachtet worden. «Wir haben 12 weitere vollständige Füll-Entleerungs-Vorgänge beobachtet, sodass sich die Gesamtzahl nun auf 48 beläuft», sagt die Forscherin.

Forschungsstation Dome Concordia. Schweizer Ingenieur joggt bei minus 20 Grad in der Antarktis

Forschungsstation Dome ConcordiaSchweizer Ingenieur joggt bei minus 20 Grad in der Antarktis

Subglaziales Schmelzwasser entsteht durch geothermische Wärme aus dem Grundgestein der Erde und Reibungswärme, wenn Eis über das Grundgestein gleitet. Dieses Schmelzwasser kann sich auf der Grundgesteinsoberfläche ansammeln und fliesst regelmässig ab. Dieser Wasserfluss kann die Reibung zwischen dem Eis und dem Grundgestein, auf dem es liegt, verringern, so dass das Eis schneller ins Meer gleiten kann.

Nicht alle subglazialen Seen sind aktiv

Laut Wilson sind Beobachtungen wie mit CryoSat entscheidend, um die strukturelle Dynamik von Eisschilden und deren Auswirkungen auf die umgebenden Ozeane zu verstehen. «Die numerischen Modelle, die wir derzeit verwenden, um den Beitrag ganzer Eisschilde zum Anstieg des Meeresspiegels zu prognostizieren, berücksichtigen die subglaziale Hydrologie nicht.» Die neuen Datensätze sollen nun dazu dienen, das Verständnis jener Prozesse zu verbessern, die den Wasserfluss unter der Antarktis antreiben.

Nicht alle subglazialen Seen gelten als aktiv – viele werden als stabil angesehen, da sie sich weder füllen noch abfliessen. Der grösste bekannte subglaziale See ist der Vostoksee unter dem ostantarktischen Eisschild, der schätzungsweise 5000 - 65'000 Kubikkilometer Wasser unter vier Kilometern Eis enthält.

Obwohl der Vostoksee als stabil gilt, würde sein Abfliessen Auswirkungen auf die Stabilität des antarktischen Eisschildes, die umgebende Ozeanzirkulation, die marinen Lebensräume und nicht zuletzt den globalen Meeresspiegel haben.

Subglaziale Seen in der Antarktis. Die roten Dreiecke markieren die neu entdeckten Seen.
Subglaziale Seen in der Antarktis. Die roten Dreiecke markieren die neu entdeckten Seen.
ESA/Sally Wilson

«Fehlendes Puzzleteil»

Die Füll- und Entleerungszyklen subglazialer Seen sind eine wichtige Datenquelle für Eisschild- und Klimamodelle. Durch die Beobachtung solcher Phänomene können Wissenschaftler ihr Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Eisschild, Grundgestein, Ozean und Atmosphäre verbessern, was für das Verständnis der zukünftigen Stabilität von Eisschilden von entscheidender Bedeutung ist.

«Die subglaziale Hydrologie ist ein fehlendes Puzzleteil in vielen Eisschildmodellen», sagt Sally. «Indem wir kartieren, wo und wann diese Seen aktiv sind, können wir beginnen, ihren Einfluss auf die Eisdynamik zu quantifizieren und die Prognosen zum künftigen Anstieg des Meeresspiegels zu verbessern.»

Einmalige Bilder: Grösster Eisberg der Welt driftet seinem Ende entgegen

Einmalige Bilder: Grösster Eisberg der Welt driftet seinem Ende entgegen

Einem Naturfotografen gelingen eindrucksvolle Bilder von A23a. Der grösste Eisberg der Welt treibt von der Antarktis weg und droht zu zerfallen.

18.01.2024

Mehr zum Thema

Zehn Monate isoliert. Forscher in der Antarktis stecken fest und gehen aufeinander los

Zehn Monate isoliertForscher in der Antarktis stecken fest und gehen aufeinander los

In Gletscherspalte gestürzt. Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

In Gletscherspalte gestürztÜberreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

Schleier gelüftet. Forscher entdecken uralte Landschaften unter Antarktis-Eis

Schleier gelüftetForscher entdecken uralte Landschaften unter Antarktis-Eis

