Chinesische Forschende haben auf der Raumstation Tiangong eine bisher unbekannte Mikrobe entdeckt. Der Organismus hat sich offenbar an die extremen Bedingungen des Alls angepasst – und könnte für zukünftige Missionen von grossem Nutzen sein.

Die Mikrobe Niallia tiangongensis wurde auf der Raumstation Tiangong entdeckt und wissenschaftlich beschrieben.

Sie weist starke genetische Unterschiede zu ihren nächsten Verwandten auf und gilt als neue Art.

Forscher sehen in ihr eine Chance, das Überleben unter extremen Bedingungen besser zu verstehen. Mehr anzeigen

Sie lebt in Schwerelosigkeit, trotzt Strahlung und zersetzt Gelatine – und ist der Wissenschaft bislang völlig unbekannt gewesen: Auf der chinesischen Raumstation Tiangong ist eine neue Mikrobenart entdeckt worden.

Sie trägt den Namen Niallia tiangongensis und wurde vom Forschungsteam der Shenzhou Space Biotechnology Group in Zusammenarbeit mit dem Beijing Institute of Spacecraft System Engineering erstmals beschrieben.

Die Probe wurde bereits 2023 im Rahmen des China Space Station Habitation Area Microbiome Programme (CHAMP) entnommen. Nun wurde die Entdeckung im Fachjournal International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology publiziert.

Laut der Genom-Analyse unterscheidet sich die neue Mikrobe genetisch deutlich von ihrem nächsten bekannten Verwandten, Niallia circulans, einem Bodenkeim in der Erde und im Abwasser. Die Übereinstimmung liegt nur bei 83 Prozent – zu wenig für eine Gleichstellung. Die Forscher*innen sprechen daher von einer eigenständigen Spezies.

Was die Mikrobe so bemerkenswert macht: Sie scheint sich perfekt an die extremen Bedingungen der Raumstation angepasst zu haben. Laut den chinesischen Wissenschaftler*innen verfügt Niallia tiangongensis über Gene, die eine hohe Strahlenresistenz, effiziente DNA-Reparatur und die Bildung widerstandsfähiger Biofilme ermöglichen – ein Überlebensvorteil im All. Zudem kann sie Gelatine zersetzen, eine Fähigkeit, die in nährstoffarmer Umgebung besonders wertvoll ist.

Immer wieder neue Mikrobenarten entdeckt

Ob die Mikrobe für Astronaut*innen gefährlich werden könnte, ist noch unklar. Zwar zeigt Niallia tiangongensis selbst keine typischen Merkmale pathogener Organismen. Ihr Verwandter Niallia circulans wurde jedoch in seltenen Fällen mit Infektionen bei immungeschwächten Personen in Verbindung gebracht. Raumfahrtmediziner fordern daher eine sorgfältige Überwachung.

Die chinesische Entdeckung reiht sich in eine Reihe ähnlicher Funde ein: Auch auf der ISS wurden in den letzten Jahren mehrere neue Mikrobenarten identifiziert, die sich im Orbit anpassen und weiterentwickeln. Der Ursprung solcher Keime liegt meist auf der Erde – etwa durch Einschleppung über Ausrüstung oder Besatzungsmitglieder.

Trotz möglicher Risiken sehen die Forschenden vor allem das Potenzial: Mikroben wie Niallia tiangongensis könnten künftig bei der biologischen Reinigung, Abfallverwertung oder sogar Materialproduktion im All eine Rolle spielen – sofern ihr Verhalten vollständig verstanden wird.