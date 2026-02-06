Die Tentakel der Meduse können bis zu zehn Meter lang werden. Die Wissenschaftler fanden zudem grosse Korallenriffe, Schnecken und Seeanemonen – sowie jede Menge Müll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt.

Die Phantomqualle von der «Grösse eines Schulbusses» sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, hiess es.

Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden. Mehr anzeigen

Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt. Die Phantomqualle (Stygiomedusa gigantea) von der «Grösse eines Schulbusses» sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, teilte das Schmidt Ocean Institute mit. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.

Riding High!



During #ArgentinianDeepSeeps expedition, ROV pilots captured footage of a tiny animal, likely a crustacean, riding a jellyfish like a surfboard. Jellyfish = protection & access to food while traveling & “shooting the curl” (as surfers would say). pic.twitter.com/vxjfaX9Zba — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) February 5, 2026

Bei der Fahrt von Buenos Aires bis Feuerland entdeckten die Forscher zudem mehrere Korallenriffe sowie vermutlich 28 neue Arten, darunter Würmer, Schnecken und Seeanemonen. Daneben fanden sie auch eine grosse Menge Müll wie Fischernetze, Plastiktüten und eine VHS-Kassette mit koreanischer Beschriftung in nahezu makellosen Zustand. Das zeige, wie lange Kunststoffe die Meere belasten, hiess es in der Mitteilung der Wissenschaftler.

Die Tentakel der Qualle können bis zu zehn Meter lang werden. Bild: dpa

«Wir haben eine beispiellose Zahl chemischer, physikalischer und biologischer Proben gesammelt, die dazu dienen werden, die Zusammenhänge in unseren Gewässern zu verstehen», sagte Melisa Fernández Severini vom argentinischen Institut für Ozeanographie. «Diese Proben bieten eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur zu verstehen, wie aussergewöhnlich diese extremen Ökosysteme sind, sondern auch, wie gefährdet sie sein können.»