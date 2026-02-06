  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Grösse eines Schulbusses» Forscher filmen riesige Qualle in argentinischer Tiefsee

dpa

6.2.2026 - 06:22

Die Tentakel der Meduse können bis zu zehn Meter lang werden. Die Wissenschaftler fanden zudem grosse Korallenriffe, Schnecken und Seeanemonen – sowie jede Menge Müll.

DPA

06.02.2026, 06:22

06.02.2026, 06:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt.
  • Die Phantomqualle von der «Grösse eines Schulbusses» sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, hiess es.
  • Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.
Mehr anzeigen

Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt. Die Phantomqualle (Stygiomedusa gigantea) von der «Grösse eines Schulbusses» sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, teilte das Schmidt Ocean Institute mit. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden. 

Bei der Fahrt von Buenos Aires bis Feuerland entdeckten die Forscher zudem mehrere Korallenriffe sowie vermutlich 28 neue Arten, darunter Würmer, Schnecken und Seeanemonen. Daneben fanden sie auch eine grosse Menge Müll wie Fischernetze, Plastiktüten und eine VHS-Kassette mit koreanischer Beschriftung in nahezu makellosen Zustand. Das zeige, wie lange Kunststoffe die Meere belasten, hiess es in der Mitteilung der Wissenschaftler. 

Die Tentakel der Qualle können bis zu zehn Meter lang werden.
Die Tentakel der Qualle können bis zu zehn Meter lang werden.
Bild: dpa

«Wir haben eine beispiellose Zahl chemischer, physikalischer und biologischer Proben gesammelt, die dazu dienen werden, die Zusammenhänge in unseren Gewässern zu verstehen», sagte Melisa Fernández Severini vom argentinischen Institut für Ozeanographie. «Diese Proben bieten eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur zu verstehen, wie aussergewöhnlich diese extremen Ökosysteme sind, sondern auch, wie gefährdet sie sein können.»

Meistgelesen

So entstehen die Fake News im Fall Epstein – und so erkennst du sie
«Danach konnte ich 10 Jahre lang nicht mehr als Schauspielerin arbeiten»
Golf-Hotel in Crans-Montana muss per sofort schliessen
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»

Mehr aus dem Ressort

Fördern Sucht und Konsum. Deshalb vergleichen Forscher Guetzli und Chips mit Zigaretten

Fördern Sucht und KonsumDeshalb vergleichen Forscher Guetzli und Chips mit Zigaretten

Raumfahrt. Raketen plus KI: Musk legt SpaceX und xAI zusammen

RaumfahrtRaketen plus KI: Musk legt SpaceX und xAI zusammen

Sehr früh aufstehen?. Schlafexperten warnen vor diesem riskanten Trend

Sehr früh aufstehen?Schlafexperten warnen vor diesem riskanten Trend