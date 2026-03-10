  1. Privatkunden
Durchbruch im Labor Forschende finden möglichen «Schalter» gegen das FSME-Virus

SDA

10.3.2026 - 23:08

Die durch Zecken übertragene FSME verursacht schwere Entzündungen des Nervensystems. (Symbolbild)
Die durch Zecken übertragene FSME verursacht schwere Entzündungen des Nervensystems. (Symbolbild)
KEYSTONE/Marijan Murat

Ein Forschungsteam der Uni Graz hat einen möglichen Schwachpunkt des FSME-Virus entdeckt. Wird ein bestimmtes Gen blockiert, kann sich der Erreger deutlich schlechter vermehren. Die Erkenntnis könnte den Weg zu einer gezielten Behandlung der gefährlichen Zeckenkrankheit ebnen.

Keystone-SDA

10.03.2026, 23:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende entdecken ein Gen als möglichen Angriffspunkt gegen das FSME-Virus.
  • Das Blockieren dieses Gens bremst im Labor dessen Vermehrung.
  • Weitere Studien prüfen nun neue Therapieansätze für schwere Zeckeninfektionen.
Mehr anzeigen

Ein österreichisches Forschungsteam hat einen Ansatz für mögliche neue Behandlungsmethoden von FSME-Infektionen gefunden. FSME wird durch Zecken übertragen und kann zu gefährlichen Lähmungen führen.

Ein Team der Medizinischen Universität Graz entdeckte in den Genen einen zentralen Angriffspunkt des Virus FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) im menschlichen Körper, wie die Med Uni Graz am Dienstag mitteilte. Sobald das Gen blockiert wurde, habe sich das FSME-Virus deutlich schlechter vermehren können.

Weitere Forschungsprojekte sollen nun zeigen, ob eine gezielte Blockade dieses Gens einen positiven Einfluss auf den klinischen Verlauf einer FSME-Infektion hat. Interessant sei laut Studienleiter Werner Zenz, ob dieses Ergebnis auch für andere Arten viraler Hirnhautentzündungen wie Masern, Herpes, Tollwut, Enteroviren und so weiter relevant werden könnte.

Über 500 FSME-Fälle in der Schweiz

Die durch Zecken übertragene FSME verursacht schwere Entzündungen des Nervensystems. Von jenen Erwachsenen, die wegen der kombinierten Entzündung der Hirnhäute (Meningitis) und des Gehirngewebes (Enzephalitis) im Spital behandelt werden müssen, zeigt rund die Hälfte bei Spitalsentlassung eine inkomplette Heilung.

Tiere hatten FSME. Zecken-Virus in Frankreich durch Rohmilch übertragen

Tiere hatten FSMEZecken-Virus in Frankreich durch Rohmilch übertragen

Ein Zehntel erleidet während des stationären Aufenthaltes die Lähmung einer Extremität, die Sterblichkeit liegt bei etwa einem Prozent. Eine spezifische antivirale Behandlung gibt es bisher nicht, sagte Zenz.

In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein wurden im Jahr 2025 503 FSME-Fälle gemeldet, wie den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zu entnehmen war. Im langjährigen Vergleich nahm die Anzahl gemeldeter Fälle zu. Das BAG registrierte für 2016 201, für 2019 244 und für 2022 381 Fälle. Die meisten Fälle werden in den Monaten Juni und Juli gemeldet.

Unterwegs mit Zecken-Experte: «Im Wald gehören die Socken über die Hosen»

Unterwegs mit Zecken-Experte: «Im Wald gehören die Socken über die Hosen»

Zecken können ernsthafte Krankheiten wie Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Wie du dich schützen kannst, erfährst du in unserem Video mit Zecken-Experte Werner Tischhauser.

19.06.2024

