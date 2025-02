Forscher finden überraschenden Faktor für ein längeres Leben

Diverse Faktoren können die Lebenslänge beeinflussen. PantherMedia / Mitar gavric

Eine neue Harvard-Studie zeigt: Dankbarkeit könnte das Leben verlängern. Neben Genetik und Lebensstil spielt auch dieser emotionale Faktor eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit – und senkt das Sterberisiko um 9 Prozent.

Länger und gesünder leben – für viele ein großer Wunsch. Neben gesunder Ernährung, viel Bewegung und stabilen sozialen Kontakten gibt es nun einen weiteren Faktor, der laut Forschern der Harvard T.H. Chan School of Public Health die Lebenserwartung erhöhen könnte: Dankbarkeit. Die im Fachmagazin «JAMA Psychiatry» veröffentlichte Studie zeigt erstmals einen empirischen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und einem längeren Leben.

Untersucht wurden Daten der Nurses Health Study mit 49.275 Probandinnen im Durchschnittsalter von 79 Jahren. 2016 füllten die Teilnehmerinnen Fragebögen zu ihrer Dankbarkeit aus.

Aussagen wie «Ich habe im Leben sehr viel, wofür ich dankbar bin» wurden bewertet. Bis 2019 waren 4608 Teilnehmerinnen verstorben, vor allem an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

«Jeder kann selbst Einfluss nehmen»

Die Auswertung ergab: Frauen, die eine hohe Dankbarkeit zeigten, hatten ein um 9 Prozent geringeres Sterberisiko in den nächsten vier Jahren.

Besonders auffällig war der Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. «Dankbarkeit schützt vor vielen Todesursachen, vor allem aber vor Herzleiden», so die Forscher in einer Mitteilung.

Studienleiterin Ying Chen betont: «Dankbarkeit wurde bisher vor allem mit psychischem Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Unsere Studie zeigt nun auch positive Effekte auf die körperliche Gesundheit und die Lebenserwartung älterer Menschen.»

Wie Chen weiter sagt, habe man mit diesem Ergebnis so nicht gerechnet. «Aber Dankbarkeit haben die Menschen zumeist selbst in der Hand. Jeder kann also selbst darauf Einfluss nehmen.»