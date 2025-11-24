  1. Privatkunden
Beunruhigender Trend Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm

Von Christian Thumshirn

24.11.2025

Chiles Wissenschaftler dokumentieren einen stillen Kollaps: Die Humboldt-Pinguine verlieren ihr Zuhause. Die Gründe reichen weit über die Küste hinaus. Ist die Art überhaupt noch zu retten, und wenn ja, wie?

Chiles Wissenschaftler dokumentieren einen stillen Kollaps: Die Humboldt-Pinguine verlieren ihr Zuhause. Die Gründe reichen weit über die Küste hinaus. Ist die Art überhaupt noch zu retten, und wenn ja, wie?

24.11.2025, 15:54

Vor Chiles Küste gerät eine der wichtigsten Pinguin-Kolonien des Landes ins Straucheln – schneller, deutlicher und beunruhigender als erwartet. Forschende registrieren Veränderungen, die ein neues Licht auf den Zustand der Humboldt-Pinguine werfen und Fragen nach ihrem Überleben aufwerfen.

Was genau dort passiert, warum die Tiere unter Druck geraten und welche Hinweise die Teams vor Ort sammeln, erfährst du im blue News-Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

Mehr zum Thema

3500 Kilometer von der Heimat gestrandet. Verirrter Pinguin darf wieder nach Hause

3500 Kilometer von der Heimat gestrandetVerirrter Pinguin darf wieder nach Hause

Seit 40 Jahren unterwegs. Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

Seit 40 Jahren unterwegsDer einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende

Leber aus dem Leib gerissen. Zwei Orcas vertreiben Weisse Haie aus Revier vor Südafrika

Leber aus dem Leib gerissenZwei Orcas vertreiben Weisse Haie aus Revier vor Südafrika

