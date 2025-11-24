Beunruhigender Trend –Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm Chiles Wissenschaftler dokumentieren einen stillen Kollaps: Die Humboldt-Pinguine verlieren ihr Zuhause. Die Gründe reichen weit über die Küste hinaus. Ist die Art überhaupt noch zu retten, und wenn ja, wie? 24.11.2025

Chiles Wissenschaftler dokumentieren einen stillen Kollaps: Die Humboldt-Pinguine verlieren ihr Zuhause. Die Gründe reichen weit über die Küste hinaus. Ist die Art überhaupt noch zu retten, und wenn ja, wie?

Vor Chiles Küste gerät eine der wichtigsten Pinguin-Kolonien des Landes ins Straucheln – schneller, deutlicher und beunruhigender als erwartet. Forschende registrieren Veränderungen, die ein neues Licht auf den Zustand der Humboldt-Pinguine werfen und Fragen nach ihrem Überleben aufwerfen.

Was genau dort passiert, warum die Tiere unter Druck geraten und welche Hinweise die Teams vor Ort sammeln, erfährst du im blue News-Video.

Mehr Videos aus dem Ressort