Ein gigantischer Krater mitten in der Nordsee gab Forschern über Jahrzehnte Rätsel auf. Winzige Quarz- und Feldspatkristalle brachten nun die Erkenntnis: Die Spur führt ins Weltall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über Jahrzehnte hinweg debattierten Wissenschaftler über den Ursprung des Silverpit-Kraters in der Nordsee.

Neue Erkenntnisse eines Forscherteams zeigen: Vor 43 Millionen Jahren stürzte ein Meteorit ins Meer und formte den gigantischen Krater.

Die aktuellen Funde stützen «zweifelsfrei die Hypothese des Einschlagskraters», argumentieren die Wissenschaftler. Mehr anzeigen

Vor 43 Millionen Jahren ereignete sich 130 Kilometer vor der Küste des heutigen Englands ein gigantisches Naturspektakel: Ein Meteorit, der sich zuvor seinen Weg durch das Sonnensystem gebahnt hatte, stürzte ins Meer. Der Gesteinsbrocken brachte es auf stattliche 160 Meter Durchmesser.

Entsprechend hinterliess das Objekt – auch wegen seiner hohen Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Sekunde – nicht nur einen 100 Meter hohen Tsunami, sondern auch Spuren auf dem Meeresboden, die bis heute sichtbar sind: Die Rede ist vom Silverpit-Krater, der es auf drei Kilometer Breite bringt.

Geologen stiessen 2002 eher zufällig auf den Zeugen des historischen Ereignisses, als sie nach Erdöl und Erdgas suchten. Danach entbrannte eine rege Diskussion unter Forschenden über die Ursache für den Krater. Während einige einen Vulkan vermuteten, glaubten andere Wissenschaftler, die Bewegung von Salzen am Meeresgrund habe die Verwerfung produziert.

Neue Erkenntnisse weisen «zweifelsfrei» auf Meteorit hin

Dank neuer Untersuchungen hat das Rätselraten nun ein Ende. Neue seismische Aufnahmen, mikroskopische Analysen und Modellierungen legen dar, dass einst ein Meteoriteneinschlag den Krater östlich von Yorkshire geschaffen hat.

Die neuen Erkenntnisse stützen «zweifelsfrei die Hypothese des Einschlagskraters», erklärte Projektleiter Uisdean Nicholson von der Heriot-Wall University im schottischen Edinburgh im Gespräch mit dem Fachmagazin «Nature Communications».

Zusätzlich geben dem Forscherteam winzige Quarz- und Feldspatkristalle recht. Es sei ein «ausserordentliches Glück» gewesen, dass er und seine Kollegen darauf gestossen seien, schilderte Nicholson. Die Partikel sind nach Argumentation der Forscher mittels Verformung nach dem grossen Druck des Meteoriteneinschlags entstanden.

Forscher stuft Ergebnisse als «überzeugend» ein

Die Aussagekraft der neuen Erkenntnisse bestätigt auch Matthew Huber vom Planetary Science Institute in Tucson im US-Bundesstaat Arizona. Obwohl er selbst nicht an den Forschungen beteiligt gewesen ist, stufte er die Ergebnisse als «überzeugend» ein.

«Da dieser Krater im Wasser entstanden ist und unmittelbar nach seiner Entstehung von Sedimenten im Wasser bedeckt wurde, ist er vollständig erhalten geblieben», unterstrich er zudem den guten Zustand des Kraters.